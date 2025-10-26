Пулемет ГШГ показал фантастическую скорострельность. ВИДЕО

Российский четырехствольный 7,62-мм пулемет ГШГ, разработанный еще в конце 1960-х годов способен вести огонь со скорострельностью в 100 выстрелов в секунду.

Обладающий фантастической скорострельностью характеристиками российский четырехствольный 7,62-мм пулемет ГШГ может уверенно поражать различные наземные, надводные и воздушные цели, например, беспилотники различных типов.

Телеграм-канал «УСО КК» опубликовал видео, на котором из ГШГ, установленном на катере, ведется огонь по надводной цели, возможно, имитирующей безэкипажный катер (БЭК).

ГШГ был создан в конце 60-х годов конструкторами Евгением Глаголевым, Аркадием Шипуновом, Василем Грязевым. Пулемет устанавливается корабельных транспортно-боевых вертолетах Ка-29, а также в подвесных универсальных вертолетных гондолах ГУВ-8700.

ГШГ недавно модернизировали. На нем установили электропривод, и темп стрельбы стал регулируемым: от 400 до 6000 выстрелов в минуту.