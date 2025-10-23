Как правильно стирать микрофибру

Салфетка из микрофибры, которая зарекомендовала себя прекрасным материалом для уборки, прослужит до двух лет, если соблюдать правила ее стирки, рассказала эксперт Нафиса Аллен.

Микрофибра — это синтетическая ткань из волокон полиэстера и полиамида, их толщина в сто раз меньше человеческого волоса. В одном квадратном сантиметре содержится более 30 тысяч волокон. Такая структура придает микрофибре мягкость, в также притягивает пыль и жир, а микропоры в волокнах удерживают влагу.

Если постирать микрофибру с обычным порошком или кондиционером для белья, то волокна склеятся и материал испортится после двух-трех стирок. Самый щадящий режим стирки — ручной. Перед стиркой тряпку нужно стряхнуть, чтобы убрать лишнюю пыль и грязь, пишет BHD со ссылкой на эксперта.

Для стирки используют прохладную воду и жидкое мыло или гель без кондиционера. Салфетку замачивают на 10-15 минут, аккуратно трут, не перекручивая. Затем полощут в чистой воде, и слега отжимают. Сушить микрофибру следует на горизонтальной поверхности. Радиатор, сушилка и утюг ткань испортят.

В стиральной машинке микрофибру стирают отдельно от натуральных вещей, потому что она притягивает чужие ворсинки. Температуру нужно выбрать 40 градусов, режим — деликатный или синтетика, отжим не более 800 оборотов. Моющие средства жидкие и без отдушек. Если микрофибра имеет неприятный запах, то в отсек кондиционера добавляют столовую ложку белого уксуса.