Микроволновая печь — незаменимый помощник на кухне, который ежедневно экономит владельцу время и силы. Чтобы этот кухонный прибор служил верой и правдой долгие годы, важно правильно за ним ухаживать. Но чаще всего хозяйки допускают роковые ошибки.

Подогрев без крышки

Часто еду не накрывают крышкой из лени или ее вовсе не покупают, считая бесполезной тратой.

А именно крышка позволяет избежать разбрызгивания фрагментов блюда и жира во время разогрева. Это не только избавит от необходимости постоянно отмывать стенки камеры, но и предотвратит попадание брызг на слюдяную пластину, которая защищает магнетрон от высоких температур.



Фото: © Sibnet.ru

Именно прогорание слюдяной пластины является одной из самых частных поломок микроволновой печи, и самой дорогой в ремонте, если следом выходит из строя магнетрон.

Поэтому, кроме использования специальной крышки для СВЧ-печей, необходимо следить за состоянием слюдяной пластины, и при необходимости менять. О том, что это пора это сделать, могут свидетельствовать темные пятна на пластине, искры при включении печи, запах гари или слабый нагрев.



По сути, слюдяная пластина – это расходник, который можно найти в любом маркетплейсе.

Неправильная посуда

Категорически не рекомендуется использовать для микроволновок металлическую посуду или тарелки с металлизированным покрытием. Они могут вызвать искрение и повредить прибор. Также под запретом хрусталь и фольга. Одноразовая посуда тоже не подойдет, она может деформироваться при нагреве.

Разогревать еду в микроволной печи следует в специальной посуде. Как правило, она имеет соответствующую маркировку. В целом, подойдет стеклянная, пластиковая, силиконовая или керамическая посуда с ровным слоем глазури.

«Сухой» запуск

Нередко микроволновка включается на большее время, чем требуется для разогрева. Потом, не дождавшись «дзинька», еду вынимают, закрывают дверку и печь продолжает греть воздух.

Включать микроволновку пустой нельзя. Магнетрон – основной элемент устройства, генерирующий микроволны, без нагрузки может перегреться и выйти из строя.

Слишком мало или много еды

Не стоит ставить в печь слишком большие или тяжелые продукты, которые могут нарушить равномерное вращение поддона. Пища в микроволновке должна располагаться по центру вращающегося столика и не задевать стенки камеры при разогреве.

Есть рекомендации и по минимальному весу для разогрева. Обычно это 100 граммов. Если нужно разогреть меньше, например, одну сосиску, для сохранения техники нужно поставить рядом стакан воды. Тогда не появятся «свободные» микроволны, которые вредят устройству.

Так делают при тестовых запусках в магазинах и сервисах — ставят в микроволновку стакан воды.

Неправильное размещение

Иногда микроволновки прячут в непредназначенные для этого шкафы, пеналы, плотно прижимают к стенам. Это лишает технику возможности проветриваться и охлаждаться. В результате может перегреться магнетрон. Кроме того, внутри шкафа будет образовываться конденсат, что также негативно скажется устройстве.

Вокруг микроволновки должно быть достаточно свободного пространства для циркуляции воздуха, особенно со стороны вентиляционных отверстий сбоку и сзади. В идеале не менее 10 сантиметров.

Не следует размещать СВЧ-печь над плитой, это тоже грозит перегревом устройства. Лучший вариант — размещение на индивидуальных кронштейнах над столешницей либо встраиваемый вариант печи с соблюдением рекомендованных размеров шкафа.

Редкая чистка

Даже если кажется, что камера микроволновки чистая, ее нужно регулярно протирать. Это простое действие поможет избежать образования стойких пятен и неприятных запахов. А главное, продлит жизнь слюдяной пластины и магнетрона, поскольку слюда прогорает именно из-за попавших на нее брызг.

Внутренние стенки микроволновки нужно протирать мягкой влажной тряпкой после каждого использования. Вращающийся поддон и пластиковое кольцо также следует снимать и мыть как можно чаще. И следить, чтобы под поддоном не оставались фрагменты пищи, они могут не только испортиться, но «взорваться».

Агрессивная химия

СВЧ-печи нельзя мыть агрессивными чистящими средствами, которые обещают справиться с любым жиром и налетом. От этого может пострадать уплотнитель дверцы (и стекла). В результате может нарушиться герметичность камеры, что грозит «потерей» микроволн и снижением эффективности нагрева.

Но если уплотнитель усох и растрескался, это еще не гибель техники. Его можно заменить, материалы и работа стоят недорого.

Забытая инструкция

Вся необходимая для правильной эксплуатации микроволновки информация содержится в инструкции. Вместо того, чтобы в первый же день после покупки печи отправить ее в ящик и забыть, следует все же внимательно с ней ознакомиться. Обратить особое внимание на требования к напряжению, размещению техники и правилам подогрева.