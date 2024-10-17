Как отмыть уплотнители на пластиковых окнах

Отмыть стеклопакеты перед наступлением зимы недостаточно, многие забывают об уходе за резиновыми уплотнителями. В результате они растрескиваются и повреждаются, срок службы окна снижается.

Очищать уплотнитель от скопившейся грязи и пыли необходимо дважды в год — в начале лета и перед наступлением холодов, рассказал в своем YouTube-канале руководитель компании «Евро Окна» Валерий Назаров.

Чтобы отмыть резиновый уплотнитель, нельзя использовать агрессивные чистящие средства, содержащие спирт, хлор, ацетон, щелочь или кислоты. Даже в минимальных концентрациях они могут навредить резине.

По словам Назарова, самый простой вариант раствора для очистки уплотнителя — теплая мыльная вода. Вытирать загрязнения следует мягкой губкой или тканевой ветошью. После мытья уплотнитель требуется насухо вытереть.

На финальном этапе на резинку необходимо нанести смазку — она будет предохранять материал от пересыхания. Чаще всего для этих целей используются силиконовые смазки на основе глицерина. Чтобы защита сработала, смазку нужно сначала распределить чистой тряпкой, а затем растереть.