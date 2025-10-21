НАВЕРХ
Домострой
все Право Квадраты ЖКХ Быт Кухня Стройка Ремонт Дизайн Дача

Как выбрать увлажнитель воздуха для дома

Источник:
Sibnet.ru
109 0
Мойка воздуха (увлажнитель)
Фото: © предоставлено компанией Venta

Воздух в квартирах россиян с приходом зимы часто становится сухим из-за отопительных приборов и невозможности открыть окно для проветривания. Это приводит к недостаточной влажности, которая может негативно сказываться на здоровье. Решить проблему призваны домашние увлажнители воздуха.

Ключевой момент, с которым следует определиться при выборе такого гаджета, — его тип. Увлажнители бывают традиционными (испарительными), паровыми и ультразвуковыми.

Традиционный

Обычный увлажнитель работает по принципу естественного испарения воды. Его вентилятор прогоняет сухой воздух через смоченный водой фильтр или специальные диски. После этого воздух возвращается в комнату увлажненным.

Преимущества таких увлажнителей: низкое энергопотребление и дополнительная очистка воздуха за счет фильтров, удерживающих частицы пыли.

Недостатки: необходимость регулярной очистки бака и медленное повышение уровня влажности в помещении.

Паровой

Паровой увлажнитель работает по принципу электрочайника – он нагревает воду и превращает ее в пар. Такие устройства довольно быстро повышают влажность в комнате, убивают микробов и позволяют реже менять воду и чистить резервуар.

Недостатки: большое энергопотребление и довольно громкий шум.

Ультразвуковой

Это самый популярный вид бытовых увлажнителей. Они работают бесшумно, создавая мелкую холодную взвесь. Внутри устройства находится мембрана, которая колеблется на очень высоких частотах и расщепляет воду на мелкие частицы.

Ультразвуковые увлажнители насыщают воздух быстрее испарительных и потребляют заметно меньше электричества, чем паровые.

Недостатки: Мембрана внутри устройства весьма хрупкая, поэтому очищать такой увлажнитель следует аккуратно, строго по инструкции. Также важно использовать дистиллированную или фильтрованную воду, чтобы оседающие на мебели частицы не оставляли белый налет.

Дополнительные параметры

При выборе увлажнителя следует обратить внимание на площадь помещения, на которую он рассчитан, а также на объем резервуара для воды: чем он больше, тем реже придется доливать воду.

Производители указывают и уровень шума, который издает устройство. Оптимальным считается показатель от 20 до 30 децибел.

Некоторые устройства оснащены таймером включения и выключения, функцией дистанционного управления через приложение в смартфоне, подсветкой и индикатором уровня воды. Наличие этих опций может сыграть существенную роль при выборе увлажнителя.

Как избавиться от черной плесени в ванной
Еще по теме
Как избавиться от черной плесени в ванной
Как отстирать ручку с одежды
Запах канализации в ванной: откуда и как это исправить
Зачем нужен сифон, а не просто слив
смотреть все
Домострой #Быт
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Финляндия «накажет» Россию вырубкой лесов
Asus представила мощный игровой ПК размером с консоль
Стояние на Угре: как Русь избавилась от монголо-татарского ига
Россия поднимет со дна затопленные советские подлодки
Обсуждение (0)
О самом главном
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Когда переходить на «ты» с коллегами
Как распознать ложь по методикам ФБР
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Все статьи
Мультимедиа
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Топ комментариев

pepelmetal

Сношение зельки в асашай, уже становится доброй традицией

scorpion2777

Вот такой болт вместо "Томагавков"

the_great_white

3,5 года условно! страшное наказание...

mosquito__2010

по сообщениям телеграмм канала УВБ-76 логи сегодня 20 окт. 2025 г. прозвучали три слова -донкихотдыроколпосаженый5...