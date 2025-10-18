Как избавиться от черной плесени в ванной

Черная плесень в ванной комнате – не только некрасиво, но и потенциально опасно для здоровья. Ее споры способны вызывать аллергию и болезни легких. Но чтобы избавиться от плесени, мало удалить ее с кафеля или других поверхностей – важно устранить причины ее появления.

Чем опасна черная плесень

Под черной плесенью, как правило, имеют в виду различные плесневые грибки. Чаще всего то, что появляется в ванных комнатах – это аспергилл черный (Aspergillus niger). Мельчайщие споры этого грибка распространяются по воздуху и незаметны глазу, при этом они несут серьезную угрозу здоровью.

Черная плесень провоцирует респираторные заболевания, вызывает аллергические реакции и даже поражает внутренние органы. Заложенный нос, кашель, зуд, слабость, общее ухудшение самочувствия могут быть симптомами длительного контакта с токсинами, выделяемыми черной плесенью. Воздействию коварных спор особенно подвержены люди с ослабленным иммунитетом, дети и беременные женщины.

Причины появления

Главной причиной появления черной плесени в помещении является высокая влажность. Чаще всего грибок можно заметить в ванной, но он также может появиться и на стенах квартиры, в холодильнике или стиральной машине.

Избыточная влажность, в свою очередь, является следствием плохой вентиляции помещений или отсутствия проветривания отдельных элементов, в случае со «стиралкой» или холодильником. Поэтому для эффективной борьбы с черной плесенью недостаточно удалить ее с поверхности, важно устранить первопричину ее появления.

Методы борьбы

Первым, что стоит попробовать в борьбе с черной плесенью – оставлять ванную комнату открытой на какое-то время после принятия душа, чтобы обеспечить достаточный приток воздуха. Усилить его может установленный в вентиляционное отверстие вытяжной вентилятор, при этом важно помнить, что он эффективен только при открытой двери.

Вентиляционное отверстие ни в коем случае не следует закрывать ПВХ-панелями или закладывать кафелем. Важно также не допускать протекания кранов и обеспечить герметичность швов, чтобы в них не застаивалась вода.

Плесень не будет появляться в стиральной машине, если ее оставлять открытой после стирки. Избежать образования грибка на обоях поможет регулярное проветривание квартиры.

Саму плесень с поверхности нужно устранять в резиновых перчатках и маске с помощью жесткой щетки и специальных бытовых средств. Если же общая площадь пораженной грибком поверхности превышает один квадратный метр, стоит обратиться за помощью специалистов.