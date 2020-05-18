Носки и уровень: как хозяйки «убивают» стиральные машины

Казалось бы простые и понятные в использовании стиральные машины чаще всего ломаются из-за ошибок эксплуатации. Мастера по ремонту бытовой техники рассказали о том, какие именно ошибки хозяек грозят проблемами.

Почему машинки служат меньше?

Надежность стиральной машины определяется качеством исполнения деталей и соблюдение правил эксплуатации. Современные бюджетные (до 20 тысяч рублей) стиральные машины, по наблюдениям мастеров, служат меньше, чем устройства, произведенные в начале 2000-х годов.

Это связано с тем, что цена упала, и производители были вынуждены удешевить комплектующие.

«Раньше из-за сложностей моделирования срока службы при производстве деталей закладывался больший запас надежности. А сейчас срок жизни детали моделируется гораздо проще, с помощью компьютерных технологий, поэтому закладывается меньший запас, что также снижает стоимость устройства», — цитирует Роскачество старшего мастера сервиса «РемБытТех» Алексея Назарова .

Но мастера по ремонту стиральных машин отмечают, что кроме качества самого изделия к поломкам зачастую приводит и неправильная стирка.

Машинка поскакала

У многих стиральные машины начинают передвигаться и подпрыгивать, особенно во время отжима — наиболее интенсивного режима вращения барабана. По словам мастера по ремонту стиральных машин Ивана Петрова, если изделие новое, это чаще связано с тем, что техника стоит на полу не по уровню. Это надо исправить.

«Если машинка не новая, то это значит, что подшипники, на которых крутится барабан, выходят из строя, амортизаторы вибрации не гасят. А подшипники ломаются потому что люди не чистят машинку от накипи, и перегружают ее», — прокомментировал Sibnet.ru мастер по ремонту.

По его словам, указанный объем стирки подразумевает количество мокрого, а не сухого белья, поэтому не нельзя набивать стиральную машинку под заявку. Но и стирать три майки тоже не стоит.

Проблемы могут возникнуть при стирке пледов и одеял, их большой размер не дает правильно распределиться в барабане, и из-за большой центробежной силы на подшипники нагрузка увеличивается. Поэтому лучше такие вещи относить в химчистку.

Стиральная машина перестала греть воду

Если машина перестала греть воду, значит вышел из строя трубчатый электронагреватель (тэн). Чаще всего это связано с накипью, образовавшейся из-за жесткой воды.

#Кухня Что нельзя класть в микроволновку

«Необходимо два-три раза в год проводить профилактические мероприятия по очистке стиральной машины от накипи. Причем это можно делать как с помощью специальных средств, рекомендованных производителем, так и обычной лимонной кислотой», — посоветовал Назаров.

Для профилактики надо засыпать спецсредство или лимонную кислоту в барабан и запустить любую программу на 60 градусов. Но с лимонной кислотой надо быть аккуратней, поскольку она способна разъедать уплотнители (сальник подшипников или уплотнитель тэна), а также покрытие металлических деталей.

Поэтому надо использовать не больше трех столовых ложек, не запускать программу на 90 градусов и не останавливать машину с водой для отмачивания.

Стиральная машина не сливает воду

Причины, опять же, могут крыться в неверной эксплуатации. «Машинка стирает, когда до отжима доходит, выдает ошибку и не может слить воду. Потому что попала в фильтр сливного насоса какая-то ерунда. Часто косточки от бюстгальтера попадают, монеты, резинки для денег, веревка, носок», — привел примеры собеседник.

Поэтому лучше стирать мелкие вещи и нижнее белье в специальных мешочках. Кроме того, эксперты не советуют запускать подряд несколько стирок. После одной стирки машине нужно отдохнуть хотя бы час, чтобы двигатель остыл и не случилась его поломка.