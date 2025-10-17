Депутат Госдумы призвал ввести ипотеку для врачей и учителей

Введение ипотеки для врачей и учителей стимулирует граждан выбирать эти профессии и переезжать в сельскую местность, заявил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

«Если сюда же мы добавим и территориальную привязку, думаю, это сработает как некий пуш для привлечения кадров. <...> В Новосибирской области по программам "Земский врач" и "Земский фельдшер" на работу в сельские и малые города региона было принято 1056 врачей и 168 фельдшеров. Это ведь большой результат», — сказал Аксененко в беседе «Газете.ру».

По его словам, ипотека для специалистов, работающих в сельской местности, в связке с законодательными инициативами по «отработке» молодых медиков в госучреждениях здравоохранения станет эффективным инструментом для привлечения молодых специалистов.

Аксененко уверен, что предоставление беспроцентных ипотечных условий для врачей, работающих в селах, позволит решить проблему жилья, и будет способствовать развитию малых территорий.