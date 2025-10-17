НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Депутат Госдумы призвал ввести ипотеку для врачей и учителей

Источник:
«Газета.ру»
129 0

Введение ипотеки для врачей и учителей стимулирует граждан выбирать эти профессии и переезжать в сельскую местность, заявил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

«Если сюда же мы добавим и территориальную привязку, думаю, это сработает как некий пуш для привлечения кадров. <...> В Новосибирской области по программам "Земский врач" и "Земский фельдшер" на работу в сельские и малые города региона было принято 1056 врачей и 168 фельдшеров. Это ведь большой результат», — сказал Аксененко в беседе «Газете.ру».

По его словам, ипотека для специалистов, работающих в сельской местности, в связке с законодательными инициативами по «отработке» молодых медиков в госучреждениях здравоохранения станет эффективным инструментом для привлечения молодых специалистов.

Подсчитан доход, необходимый для ипотеки в 2025 году

Аксененко уверен, что предоставление беспроцентных ипотечных условий для врачей, работающих в селах, позволит решить проблему жилья, и будет способствовать развитию малых территорий.

Еще по теме
Россияне назвали порог зарплатной бедности
Почти каждый второй дом в России сдается с задержкой
Глава Алтая подготовил полный запрет продажи алкоголя в выходные
Глава СПЧ призвал к запрету автомобильных номеров без триколора
смотреть все
Жизнь #Общество #Квадраты #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Что находится под Россией с обратной стороны Земли
Искавший червей рыбак нашел клад с 20 тысячами монет и украшений
Финляндия «накажет» Россию вырубкой лесов
Власти Алтая начали поиск строителя перевала Кату-Ярык
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Самое обсуждаемое
47
Кремль предостерег Молдавию от ошибок «одного государства»
28
Эксперты оценили последствия передачи Украине ракет Tomahawk
24
Красная икра подешевела в России
21
Банк России отменил голосование за символ 500-рублевой банкноты
20
СМИ узнали, что США помогают Украине бить вглубь России