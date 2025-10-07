НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Подсчитан доход, необходимый для ипотеки в 2025 году

Источник:
«Прайм»
212 1

Минимальная зарплата для получения ипотеки в 2025 году составляет 136 тысяч рублей, если это не льготная программа, рассказала руководитель направления экспертной аналитики финансового маркетплейса Банки.ру Инна Солдатенкова.

По оценке аналитического центра Дом.рф, средняя ипотека на первичном рынке в августе с учетом всех программ 2025 года составила 5,7 миллиона рублей, на вторичке — 3,7 миллиона рублей. При сроке в 30 лет средний платеж при покупке первичного жилья составит 95,3 тысячи рублей, а вторичного — 68,2 тысячи рублей. Это соответственно на 65% и на 58% больше, чем в октябре 2023 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЧто происходит с рынком жилья

Если принять во внимание требования банков к долговой нагрузке (до 50% от дохода), заемщик должен иметь доход не менее 191 тысячи рублей для первички и не менее 136 тысяч рублей для вторички. При этом у него не должно быть других кредитных обязательств, пояснила в беседе с «Прайм» Солдатенкова.

Требования по семейной ипотеке ниже. При тех же условиях примерный ежемесячный платеж на первичку составит 34,2 тысячи рублей, а необходимый доход — не менее 68 тысяч рублей. При покупке вторичного жилья платить придется в среднем 22,2 тысячи рублей в месяц, а минимальный порог по доходу семьи составит 44,4 тысячи рублей.

Еще по теме
Копить на жилье станет безопаснее
Появился новый вид мошенничества с недвижимостью
Покупка квартир на вторичке стала безопаснее
Спрос на вторичку в ипотеке в России вырос почти на четверть
смотреть все
Экономика #Квадраты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Кадыров потребовал трибунала для генерала Шаманова
Число пользователей Max выросло на 10 млн за месяц
Глава победившей в Чехии партии выступил против Украины
Женщина впервые будет премьер‑министром Японии
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
29
Процент сбитых Украиной российских ракет достиг минимума
28
Женщина впервые будет премьер‑министром Японии
25
Число пользователей Max выросло на 10 млн за месяц
22
Российская армия нанесла массированный удар по Украине
21
Россияне высказали отношение к нытикам в соцсетях