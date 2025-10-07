Подсчитан доход, необходимый для ипотеки в 2025 году

Минимальная зарплата для получения ипотеки в 2025 году составляет 136 тысяч рублей, если это не льготная программа, рассказала руководитель направления экспертной аналитики финансового маркетплейса Банки.ру Инна Солдатенкова.

По оценке аналитического центра Дом.рф, средняя ипотека на первичном рынке в августе с учетом всех программ 2025 года составила 5,7 миллиона рублей, на вторичке — 3,7 миллиона рублей. При сроке в 30 лет средний платеж при покупке первичного жилья составит 95,3 тысячи рублей, а вторичного — 68,2 тысячи рублей. Это соответственно на 65% и на 58% больше, чем в октябре 2023 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Что происходит с рынком жилья

Если принять во внимание требования банков к долговой нагрузке (до 50% от дохода), заемщик должен иметь доход не менее 191 тысячи рублей для первички и не менее 136 тысяч рублей для вторички. При этом у него не должно быть других кредитных обязательств, пояснила в беседе с «Прайм» Солдатенкова.

Требования по семейной ипотеке ниже. При тех же условиях примерный ежемесячный платеж на первичку составит 34,2 тысячи рублей, а необходимый доход — не менее 68 тысяч рублей. При покупке вторичного жилья платить придется в среднем 22,2 тысячи рублей в месяц, а минимальный порог по доходу семьи составит 44,4 тысячи рублей.