Продажи жилья в России в апреле к марту обрушились почти на 40%. Эта тенденция раскрутилась в феврале и с каждым месяцем набирает обороты. Из-за рекордно высокой ключевой ставки ипотека стала недоступной.

После отмены льготных ипотечных программ и повышения банковских ставок россияне все чаще приобретают недвижимость через механизм рассрочки. Доля таких покупок составляет уже 54%, следует из статистики.

«Объем сделок в квадратных метрах снижается с февраля. Покупатели не спешат с решениями, ожидая улучшения геополитического климата и расширения семейной ипотечной программы», — пояснила «Известиям» руководитель направления жилой недвижимости консалтинговой компании CORE.XP Екатерина Ломтева.

По данным CORE.XP, продажи жилой недвижимости в России в апреле сократились на 39,8% в сравнении с мартом. Спад начался в феврале и в марте составил уже 12,3%. Как прогнозирует компания, тренд на понижение сохранится в мае.

На этом фоне инвестиции в строительство жилья с начала года по сравнению с аналогичным периодом 2024-го сократились на 50%, упав со 179 до 90 миллиардов рублей.

Проблемы почувствовали не только застройщики в регионах, но и крупные игроки рынка. Произошло значительное снижение прибыли у некоторых крупнейших федеральных строительных компаний. 21 мая президент Владимир Путин поручил правительству и ЦБ принять меры для снижения рисков банкротств застройщиков.

По словам президента Ассоциации строительных организаций Новосибирской области Максима Федорченко, застройщики испытывают трудности с завершением строек: падение темпов продаж приводит к увеличению требований банков к застройщикам. В такой ситуации им уже не до новых проектов.

Что дальше

«Общая тенденция продолжится в мае-июне, потому что ни одна из ипотечных программ, которые сейчас представлены на рынке, не работает в полной мере. Исключение составляет IT-ипотека, но, опять же, точечно в разных регионах», — отметил директор по развитию «Движения» (экосистемы проектов в сфере недвижимости) Радик Нигматуллин.

По мнению руководителя «Циан.Аналитики» Алексея Попова, факторами роста спроса могут стать решения Банка России по снижению ключевой ставки (или хотя бы комментарии регулятора о таких планах на второе полугодие), расширение льготных ипотечных программ, позитивные макроэкономические и геополитические новости.

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ЦБ при этом считает, что ситуация на рынке жилья не требует системных антикризисных мер. Хотя там признали, что рост ипотечного кредитования в России существенно замедлился, а качество обслуживания ипотеки начало ухудшаться.

Как ни парадоксально, при обвале спроса жилье только дорожает. Летом 2024 года, когда отменяли льготную ипотеку, власти утверждали, что сокращение спроса позволит стабилизировать цены на квартиры. План не сработал.

«Прогнозируем, что цены и дальше будут расти, так как у девелоперов растет себестоимость, и им выгоднее сокращать объем, чем ронять цену», — полагает партнер-эксперт консалтинговой компании «Яков и партнеры» Айман Эль-Хашем.

По его мнению, изменить ситуацию может только расширение программ господдержки, а также снижение ключевой ставки.