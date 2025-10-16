НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Нейросети Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Почему гиперссылки в браузере синие

Источник:
Sibnet.ru
155 0
Опера браузер
Фото: © Sibnet.ru

Гиперссылки применялись для перемещения между разными страницами Всемирной паутины с конца 80-х годов, однако изначально они были того же цвета, что и основной текст – черными. Все изменилось в 1993-м, когда создатели сразу двух браузеров, независимо друг от друга, сделали гиперссылки синими.

История вопроса

Первый браузер с гиперссылками синего цвета 22 апреля 1993 года выпустил Национальный центр суперкомпьютерных приложений – подразделение Иллинойского университета в США. Он назывался Mosaic и подчеркивал синим цветом непосещенные пользователем страницы. Посещенные подчеркивались темно-фиолетовым пунктиром.

Летом того же года студенты юридического факультета Корнелльского университета создали браузер Cello. Он был призван обеспечить доступ в интернет юристам, использовавшим Windows – своего браузера операционка от Microsoft тогда не имела. Как и в Mosaic, гиперссылки в Cello были синими.

Почему синий

Из двух вышеуказанных браузеров наибольшее распространение получил Mosaic. Его разработка и рост популярности происходили на фоне все большей доступности цветных мониторов. При этом основной фон браузера был серым, и синие гиперссылки хорошо контрастировали как с фоном, так с черным текстом и при этом смотрелись гармонично и визуально приятно.

Спустя год, после выхода Mosiac, увидел свет браузер Netscape Navigator. В 1995-ом собственным браузером обзавелась и Windows. И Netscape, и Internet Explorer переняли у предшественника как серый фон, так и синие гиперссылки, после чего #0000FF (код синего цвета в формате RGB) стал технологическим стандартом для гиперссылок на долгие годы.

Еще по теме
Почему спам так называется
Налоговый вычет стал доступен на «Госуслугах»
ChatGPT разрешат генерацию эротики
Новая функция появилась на «Госуслугах»
смотреть все
Хайтек #Интернет
Как сделать
Топ-5 сервисов для перевода аудио в текст
25.09.25, 21:41
7832
0
Как удалиться из «Одноклассников»: инструкция
Сделать это можно как на сайте, так и в мобильном приложении
24.09.25, 22:28
8220
0
Смартфон упал в воду: что делать для спасения
Спасти телефон после контакта с водой реально, однако для этого необходимо следовать четкому и правильному алгоритму
20.08.25, 23:04
27216
0
Как убрать пароль при запуске Windows 11
Пользователю при входе в Windows 11 каждый раз требуется ввести пароль учетной записи или пин-код. Как сделать вход автоматическим?
24.07.25, 23:51
44177
0
Как правильно протирать экран телевизора и монитора
Как правильно ухаживать за экраном телевизора или монитора, чтобы не повредить покрытие при протирке?
24.10.24, 23:09
132839
1
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
131334
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
164692
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
154791
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
2758035
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
180584
0
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Что находится под Россией с обратной стороны Земли
Искавший червей рыбак нашел клад с 20 тысячами монет и украшений
Рынок криптовалют рекордно обрушился
СМИ узнали, что США помогают Украине бить вглубь России
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Топ комментариев

Denis-ka

Это к вопросу почему у нас так много работающих пенсионеров. Когда твой доход резко падает в 4 раза,...

Удавиков

весь Мир подыгрывает маразму самовлюблённого старика

userkc

в России клад найденый при помощи металлоискателя полностью присваивается государством без выплаты вознаграждения

andrei703333

Все дело в том чтобы у нас жить на пенсии нужно всю жизнь беречь здоровье иначе по молодости все растеряешь...