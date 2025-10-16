Почему гиперссылки в браузере синие

Гиперссылки применялись для перемещения между разными страницами Всемирной паутины с конца 80-х годов, однако изначально они были того же цвета, что и основной текст – черными. Все изменилось в 1993-м, когда создатели сразу двух браузеров, независимо друг от друга, сделали гиперссылки синими.

История вопроса

Первый браузер с гиперссылками синего цвета 22 апреля 1993 года выпустил Национальный центр суперкомпьютерных приложений – подразделение Иллинойского университета в США. Он назывался Mosaic и подчеркивал синим цветом непосещенные пользователем страницы. Посещенные подчеркивались темно-фиолетовым пунктиром.

Летом того же года студенты юридического факультета Корнелльского университета создали браузер Cello. Он был призван обеспечить доступ в интернет юристам, использовавшим Windows – своего браузера операционка от Microsoft тогда не имела. Как и в Mosaic, гиперссылки в Cello были синими.

Почему синий

Из двух вышеуказанных браузеров наибольшее распространение получил Mosaic. Его разработка и рост популярности происходили на фоне все большей доступности цветных мониторов. При этом основной фон браузера был серым, и синие гиперссылки хорошо контрастировали как с фоном, так с черным текстом и при этом смотрелись гармонично и визуально приятно.

Спустя год, после выхода Mosiac, увидел свет браузер Netscape Navigator. В 1995-ом собственным браузером обзавелась и Windows. И Netscape, и Internet Explorer переняли у предшественника как серый фон, так и синие гиперссылки, после чего #0000FF (код синего цвета в формате RGB) стал технологическим стандартом для гиперссылок на долгие годы.