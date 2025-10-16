Власти Китая задумались о запрете автомобильных ручек-убийц

Министерство промышленности и информационных технологий КНР готовит поправки в техрегламент о полном запрете скрытых автомобильных дверных ручек. Поводом стали аварии с электромобилями, когда водитель и пассажиры не смогли открыть двери и сгорели заживо.

Вторая смертельная авария с электрокаром Xiaomi SU7 произошла в Китае 13 октября в Чэнду. Электромобиль врезался в разделительную полосу и загорелся. Очевидцы пытались достать водителя, но тщетно дергали дверную ручку. Мужчина погиб в огне. Аналогичное ДТП произошло с кроссовером Seres Aito M7 в апреле 2024 года, тогда погибли трое, включая двухлетнего ребенка.

Поэтому власти Китая собираются запретить использование электронных приводов замков и выдвижных дверных ручек в автомобилях, сообщило издание Mingjing Pro со ссылкой на эксперта в отрасли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Испытана «Буханка» с электродвигателем

Согласно новому стандарту, каждая дверь (за исключением двери багажного отсека) должна быть оснащена функцией механической разблокировки. Ожидается, изменения вступят в силу с 1 января 2027 года.

Краш-тесты по методике C-IASI, разработанной китайским Страховым институтом дорожной безопасности, показали, что показатель успешности открывания дверей при боковых столкновениях у транспортных средств с электронными дверными ручками составляет всего 67%. Тогда как у механических ручек он — 98%.

В России автомобили со скрытыми ручками занимают небольшую часть рынка, в основном это премиум-сегмент, гибриды и электромобили. Из моделей — это Wey, Haval, Xiaomi, Tesla.