НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Как Китай испытал первую атомную бомбу

Источник:
Sibnet.ru
142 0
Испытания первой китайской атомной бомбы
Испытания первой китайской атомной бомбы
Фото: Republic of China
Китай 16 октября 1964 года провел первое испытание ядерного оружия. Бомбу взорвали на полигоне возле озера Лобнор в Синцзянь-Уйгурском автономном районе на северо-западе страны.

Китайское руководство приступило к работам по созданию атомной бомбы после советских учений с использованием ядерного оружия на Тоцком полигоне 14 сентября 1954 года. Мао Цзедун обратился к Никите Хрущеву с просьбой помочь наладить производство нового оружия.

Советский Союз не стал полноценно раскрывать ядерный секрет, однако оказал КНР помощь в исследованиях по атомной энергетике и ядерной физике. В частности, китайские ученые-атомщики прошли обучение в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне.

Договор по оборонным технологиям, подписанный Москвой и Пекином 15 октября 1957 года, предусматривает передачу Китаю образцов атомной бомбы и технических данных относительно ее изготовления.

Китайская ядерная программа

Ядерная программа КНР началась в 1959 году, к ней привлекли тысячи ученых и порядка 900 научных и промышленных организаций, объединенных под руководством Второго министерства машиностроения.

Китай в отличие от СССР и США для своей первой атомной бомбы использовал в качестве начинки уран-235, тогда как американцы и советские ученые выбрали плутоний. Мощность бомбы составила 22 килотонны.

КНР стал пятой в мире ядерной державой после США, СССР, Великобритании и Франции. Сразу де после дебютных испытаний китайское правительство официально объявило о том, что никогда не станет использовать ядерное оружие первым — только в качестве защиты. 

Еще по теме
Зеленский и Трамп обсудили поставки ракет Tomahawk
Украина пожаловалась на падение эффективности систем Patriot
Путин назвал опережающими темпы разработки нового оружия в России
Кремль назвал поставку Украине Tomahawk серьезной эскалацией
смотреть все
Оборона #Оружие #История
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Аномальные морозы придут в регионы Сибири
Объект 3I/ATLAS внезапно стал извергать водную струю
Искавший червей рыбак нашел клад с 20 тысячами монет и украшений
Что находится под Россией с обратной стороны Земли
Обсуждение (0)
Картина дня
Генсек НАТО рассказал анекдот про Lada и холодильник
Стоимость золота побила исторический рекорд
Губернатор Самарской области матом уволил подчиненного
Песня Валерии вошла в лонг-лист «Грэмми»
О самом главном
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Когда переходить на «ты» с коллегами
Как распознать ложь по методикам ФБР
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Все статьи
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Самое обсуждаемое
47
Кремль предостерег Молдавию от ошибок «одного государства»
23
Красная икра подешевела в России
21
Банк России отменил голосование за символ 500-рублевой банкноты
20
СМИ узнали, что США помогают Украине бить вглубь России
17
Экс-мэр Новосибирска восхитился курортом в Северной Корее