Как Китай испытал первую атомную бомбу

Китай 16 октября 1964 года провел первое испытание ядерного оружия. Бомбу взорвали на полигоне возле озера Лобнор в Синцзянь-Уйгурском автономном районе на северо-западе страны.

Китайское руководство приступило к работам по созданию атомной бомбы после советских учений с использованием ядерного оружия на Тоцком полигоне 14 сентября 1954 года. Мао Цзедун обратился к Никите Хрущеву с просьбой помочь наладить производство нового оружия.

Советский Союз не стал полноценно раскрывать ядерный секрет, однако оказал КНР помощь в исследованиях по атомной энергетике и ядерной физике. В частности, китайские ученые-атомщики прошли обучение в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне.

Договор по оборонным технологиям, подписанный Москвой и Пекином 15 октября 1957 года, предусматривает передачу Китаю образцов атомной бомбы и технических данных относительно ее изготовления.

Китайская ядерная программа

Ядерная программа КНР началась в 1959 году, к ней привлекли тысячи ученых и порядка 900 научных и промышленных организаций, объединенных под руководством Второго министерства машиностроения.

Китай в отличие от СССР и США для своей первой атомной бомбы использовал в качестве начинки уран-235, тогда как американцы и советские ученые выбрали плутоний. Мощность бомбы составила 22 килотонны.

КНР стал пятой в мире ядерной державой после США, СССР, Великобритании и Франции. Сразу де после дебютных испытаний китайское правительство официально объявило о том, что никогда не станет использовать ядерное оружие первым — только в качестве защиты.