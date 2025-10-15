ChatGPT разрешат генерацию эротики

OpenAI пересмотрит свою политику в отношении контента 18+ и с декабря позволит своему чат-боту ChatGPT генерировать эротические материалы, сообщил гендиректор компании Сэм Альтман объявил на своей странице в соцсети X.

Он уточнил, что изначально на эротический контент были установлены строгие ограничения, чтобы избежать потенциальных рисков, связанных с психическим здоровьем пользователей. Однако теперь компания получила новые инструменты для снижения рисков.

Главным условием нового подхода станет внедрение надежной системы проверки возраста. По словам Альтмана, как только эта система будет полностью развернута, совершеннолетние пользователи получат доступ к большому количеству NSFW-контента.

Новый режим не будет активирован по умолчанию, доступ к эротике будет предоставляться только по явному запросу пользователя. В рамках будущего обновления пользователи также получат больше возможностей для кастомизации поведения чат-бота.