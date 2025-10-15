НАВЕРХ
Погода в России перешла в зимний режим

Sibnet.ru
Теплой погоды в России в этом году больше не будет, страна входит в режим предзимья, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Наступает тот период, который называется очень красиво — предзимье. Традиционно с середины октября до 15–20 декабря существует такой период. Это как бы подготовка к зимней циркуляции, к зимнему режиму», — сказал Вильфанд РИА Новости.

Синоптик добавил, что в стране практически не осталось регионов с комфортной и теплой погодой, если анализировать абсолютные значения температур. Даже на юге европейской части страны, в частности в Краснодарском крае и Крыму, температура достигает всего 16–18 градусов тепла лишь в послеполуденные часы.

Снежный покров наблюдается уже на 60% территории России, отмечал Вильфанд несколько дней назад. В Сибири и на Дальнем Востоке — это 95%, за исключением Приморского края. Синоптик говорил, что снег лег раньше времени.

