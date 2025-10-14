Глава Алтая подготовил полный запрет продажи алкоголя в выходные

Полный запрет на продажу алкоголя в выходные и праздничные дни будет введен в Республике Алтай, сообщил глава региона Андрей Турчак.

«Минздрав бьет тревогу. Уровень смертности в Республике с прошлого года превышает рождаемость. Основные причины — внешние, среди которых пьяные ДТП и отравления, в первую очередь алкоголем», — написал Турчак в телеграм-канале.

Планируется, что в будни продажи алкоголя будут ограничены с 11.00 до 19.00, в пятницу — до 16.00. Полный запрет — в выходные и праздничные дни.

Также власти собираются закрыть все «наливайки» в жилом секторе. «В народе их заслуженно прозвали «чушка-барами», а количество ЧП с потасовками и драками в них зашкаливает», — отметил Турчак.

Глава республики поручил Минэкономразвития подготовить проект постановления в недельный срок.