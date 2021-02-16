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Ребенок на Алтае погиб из-за молока пьяной матери

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Следственный комитет РФ

Четырехмесячный ребенок в Республике Алтай мер после того, как пьяная мать накормила его грудным молоком, сообщает СУ СК региона.

По версии следствия, 11 января 2021 года в Горно-Алтайске 32-летняя женщина отметила день рождения. Она выпила алкоголь у себя дома и легла спать с четырехмесячным сыном. Она дважды накормила его грпудным молоком. Ребенок отравился, из-за чего умер.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства, выясняют условия воспитания малолетних детей в этой семье.

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Топ комментариев

corrector

Да есть жешь ! Поддерживаю мужика на все СТО !

TAlex

Меня одного тошнит от Навального и того, как облизывают его промежность, в таких вот новостях?

Disobedient

Кабалу у тебя цитировать лучше получается.)))А сектора известно какие, самые "бедные" по добыче природных...

DADMAL

зоозащитники вы достали может уже пора бы решить проблему на корню ? в 90 столько проблем небыло собак...
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