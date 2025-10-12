НАВЕРХ
Дело Юрия Дудя передали в суд

Источник:
ТАСС
399 8

Таганский суд Москвы передал мировому судье судебного участка №359 материалы уголовного дела в отношении блогера Юрия Дудя (признан в РФ иноагентом), обвиняемого в уклонении от исполнения обязанностей иноагента.

«Уголовное дело по обвинению Дудя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного части 2 статьи 330.1 УК РФ (нарушение порядка деятельности иноагента), передано по подсудности мировому судье судебного участка №359 Басманного района Москвы», — рассказали ТАСС в суде.

Ранее Басманная межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении иноагента Юрия Дудя и направила в суд материалы его уголовного дела для рассмотрения по существу.

Дело в отношении Дудя возбудили по материалам проверки прокуратуры Москвы. Дудь был дважды в течение года оштрафован за нарушение порядка деятельности иностранного агента, но в нарушение требований законодательства продолжил распространение в одном из мессенджеров материалов без плашки иноагента.

Дудь заочно арестован и объявлен в межгосударственный розыск. Вину он не признает, говорится в документах. Дудь был внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов в 2022 году. В своем YouTube-канале он перестал использовать маркировку иноагента в 2024 году.

