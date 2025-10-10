Семья Усольцевых из Железногорска ушла в однодневный поход на Кутурчинском Белогорье и бесследно исчезла. Их пытаются отыскать несколько сотен человек, но прошло уже 10 дней, и пока результатов нет.

Предприниматель, 64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя супруга, психолог Ирина и их пятилетняя дочь Арина вместе с корги Ладой приехали в поселок Кутурчин 27 сентября. «Очень красивый лес, места силы. Очень круто, я прямо предвкушаю», — рассказывала Ирина о предстоящем походе в горы в социальных сетях.

По ее словам, ребенок был готов, хотя ей предлагали остаться с бабушкой. «Ну, где-то ее понятно, что Сергей потащит на руках, где-то — на шее. Возьмем, может быть, рюкзак детский для нее», — поделилась женщина.

Семья должна была пойти в поход в составе группы, однако прогноз погоды был неблагоприятным, и туристы не собрались. Но утром 28 сентября было тепло, и Усольцевы отправились в горы около 12.00. По словам управляющего базой, Сергей интересовался маршрутом к горам Буратинка и Мальвинка. Подъем к ним несложный, через лес идет тропа.

Местная жительница рассказывала, что видела уходящую в лес семью с небольшими туристическими рюкзаками и в «облегченной светлой одежде». Две женщины-туристки говорили, что видели Усольцевых у горы Буратинка.

Фото : © «Поиск пропавших детей» им. Оксаны Василишиной

Они должны были вернуться через 3-3,5 часа. Но как раз к 16.00 погода испортилась. Начался сильный ливень, температура воздуха резко упала.

Через два дня, 30 сентября, сын Ирины от первого брака, обеспокоенный тем, что мама отсутствует и до нее невозможно дозвониться, обратился в полицию. На следующий день, 1 октября начались активные поиски.

Три версии

Машина Усольцевых стояла на окраине Кутурчина. В ней обнаружили детские вещи и женскую сумку, но туристического снаряжения не было. Проверка следователей показала: семья не выезжала за пределы территории Красноярского края на каком-либо транспорте.

В первые дни поисков сообщалось об обнаруженных с тепловизора остатках костра вдали от троп, лае собаки и следах ребенка, которые никуда не привели.

В четверг, 9 октября, региональный СК сообщил, что зафиксирован сигнал телефона главы семьи в семи километрах от поселка Кутурчин. Но в последний раз он был в сети поздно вечером в день исчезновения.

По данным МЧС на 10 октября, обследовано 382 квадратных километра лесного массива и с нарастающим итогом 4830,3 километра лесных дорог. В поисковых работах участвовали 234 человека и 51 единица техники.

Сейчас в Кутурчинском Белогорье уже лег снег, температура воздуха опускается до минус 12. Поиски осложняются значительными и разнообразными неровностями рельефа, которые затрудняют передвижение и ориентирование.

Следствие рассматривает несколько версий исчезновения семьи. Согласно первой, Усольцевы заблудились в густом тумане, когда температура воздуха опустилась ниже нуля, а видимость стала практически нулевой.

Но инструктор турклуба «Триконя» Александр Обедин считает, что заблудиться в тех местах практически невозможно. Скала Буратинка опоясана объездной дорогой, при подъеме на возвышенность видны деревня и все ориентиры, поэтому «выйти там достаточно просто, даже если идти по лесу», и в целом «местность довольно небольшая», говорил он «АиФ Красноярск».

Согласно второй версии, глава семьи мог почувствовать себя плохо, поэтому семья осталась ожидать спасателей в одном из таежных укрытий.

В третьей версии рассматривают нападение диких животных. В районе поисков квадрокоптер зафиксировал двух медведей. Также в тайге обитают волки, кабаны и горные козлы.

Возможно, семья провалилась в расщелину между скалами. Местные говорят, что опасность здесь недооценивают. На Белогорье камни покрыты мхом, который мокрым становится очень скользким.

«Камни очень большие. По ним переходить, если человек поскользнулся, упал — он покалечится. С советского времени тут выход запрещен»,— рассказал изданию NGS24.RU житель расположенного неподалеку поселка Мина, один из поисковиков-волонтеров Сергей.

Критическое время

Заслуженный спасатель России Дмитрий Коринный в комментарии ТАСС отметил, что поиски приближаются к критической отметке по времени. Он пояснил, что обычно активная фаза поисковых работ продолжается примерно две недели.

«Я думаю, к сожалению, что их уже невозможно найти живыми... Вероятно, замерзая и паникуя, они забились в какую-то щель между камнями. Это не гроты и не пещеры, это, скорее, щели между камнями, может быть, небольшие навесы. Именно поэтому их не могут найти», — сказал «АиФ Красноярск» профессиональный альпинист Алексей Кулеш.

По его мнению,

трагическое стечение обстоятельств:

Маленький ребенок на руках, резкое похолодание, отсутствие теплой одежды. И вот эта цепочка привела, я думаю, к их гибели

произошло».

СПРАВКА. Кутурчинское Белогорье расположено в 200-250 километрах от Красноярска, в Восточных Саянах. Это живописный хребет протяженностью около 80 километров, зажатый между реками Маной и Миной с вершинами до 1876 метров.

Здесь причудливые скалы-останцы, курумники, буреломы. Нижняя часть хребта покрыта густой, труднопроходимой тайгой, а верхняя — продуваемая ветрами равнина, где почти невозможно укрыться от непогоды.