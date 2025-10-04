НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Хайди Клум предстала в обнажающем грудь платье на Неделе моды

Источник:
Sibnet.ru
188 0

Немецкая супермодель Хайди Клум выбрала откровенный наряд для Недели моды в Париже, она надела прозрачное платье и проигнорировала бюстгалтер.

Клум пришла на показ бренда Vetements в прозрачном кружевном макси-платье серого цвета, которое облегало ее фигуру. При этом сквозь ткань наряда просвечивала обнаженная грудь знаменитости, отказавшейся от бюстгальтера.

Супермодель Хайди Клум на Неделе моды в Париже
Фото: © @heidiklum

Хайди дополнила образ остроносыми бежевыми туфлями на шпильках и солнцезащитными очками. Иногда она накидывала длинное серое пальто.

Супермодель Хайди Клум на Неделе моды в Париже
Фото: © @heidiklum

Еще одной деталью образа 52-летней модели стали серебряные зубы.

Еще по теме
Пи Дидди отправится в тюрьму на четыре года
Самые красивые сибирячки — 2025. ФОТО
Прокуроры потребовали 11 лет тюрьмы для нераскаявшегося Пи Дидди
Директор «Мисс Россия» перечислила отличия от иностранных конкурсов
смотреть все
Культгид #Светская хроника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Запрещенную присадку вернут для борьбы с дефицитом бензина
Суд признал Штенгелова экстремистом и изъял холдинг в 497 миллиардов
СВР заявила о подготовке Украиной резонансной провокации
Трамп нарушил обещание и снова назвал Россию «бумажным тигром»
Обсуждение (0)
О самом главном
Когда переходить на «ты» с коллегами
Как распознать ложь по методикам ФБР
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Конфликт с ребенком: как ссориться правильно
Все статьи
Самое обсуждаемое
28
Процент сбитых Украиной российских ракет достиг минимума
25
Число пользователей Max выросло на 10 млн за месяц
19
СВР заявила о подготовке Украиной резонансной провокации
15
Кремль счел пока невозможной встречу Путина и Зеленского
15
Путин объяснил разницу между собой и Александром I