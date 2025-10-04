Хайди Клум предстала в обнажающем грудь платье на Неделе моды

Немецкая супермодель Хайди Клум выбрала откровенный наряд для Недели моды в Париже, она надела прозрачное платье и проигнорировала бюстгалтер.

Клум пришла на показ бренда Vetements в прозрачном кружевном макси-платье серого цвета, которое облегало ее фигуру. При этом сквозь ткань наряда просвечивала обнаженная грудь знаменитости, отказавшейся от бюстгальтера.

Фото: © @heidiklum

Хайди дополнила образ остроносыми бежевыми туфлями на шпильках и солнцезащитными очками. Иногда она накидывала длинное серое пальто.

Фото: © @heidiklum

Еще одной деталью образа 52-летней модели стали серебряные зубы.