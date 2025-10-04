НАВЕРХ
Депутат взялся за проблему с очередями в женских туалетах

Источник:
Sibnet.ru
Фото: © Sibnet.ru

Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев предложил изменить действующие нормативы проектирования общественных туалетов, из-за которых постоянно образуются длинные очереди в женские санузлы.

Цивилев написал в телеграм-канале, что взялся за эту проблему после многочисленных жалоб жительниц и гостей Северной столицы, которые столкнулись с очередями в санузлы в Мариинском театре, филармонии, а также в аэропортах, на вокзалах и спортивных аренах.

«Во время антрактов или пиковых нагрузок женщины вынуждены тратить до 15-20 минут на ожидание, в то время как мужские санузлы остаются практически свободными», — отметил депутат.

Он направил обращение в департамент градостроительной деятельности и архитектуры Минстроя России, в котором для решения проблемы предложил:

  • введение обязательного расчета пропускной способности санузлов для объектов с одновременным пребыванием от 500 человек,
  • закрепление соотношения санитарных приборов 2:1 в пользу женских туалетов на строящихся объектах,
  • разработка методических рекомендаций по перепланировке существующих санузлов в рамках программ капремонта и реновации.
