Депутат взялся за проблему с очередями в женских туалетах

Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев предложил изменить действующие нормативы проектирования общественных туалетов, из-за которых постоянно образуются длинные очереди в женские санузлы.

Цивилев написал в телеграм-канале, что взялся за эту проблему после многочисленных жалоб жительниц и гостей Северной столицы, которые столкнулись с очередями в санузлы в Мариинском театре, филармонии, а также в аэропортах, на вокзалах и спортивных аренах.

«Во время антрактов или пиковых нагрузок женщины вынуждены тратить до 15-20 минут на ожидание, в то время как мужские санузлы остаются практически свободными», — отметил депутат.

Он направил обращение в департамент градостроительной деятельности и архитектуры Минстроя России, в котором для решения проблемы предложил: