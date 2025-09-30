Принятие студентами традиционных ценностей оценят через приложение

Оценку принятия студентами традиционных ценностей в России осуществят через специализированную информационную систему. Компания «Игры синих котов» выиграла тендер на создание такого программного обеспечения, говорится на сайте госзакупок.



Контракт на сайте разместил Российский университет спорта «ГЦОЛИФК». Компания-победитель снизила цену более чем в 10 раз с 15 миллионов до 1,3 миллиона рублей, пишут «Ведомости». Срок выполнения контракта — 15 дней.

В техзадании указывается, что с помощью «системы оценки духовно-нравственных ценностей образовательных организаций высшего образования» заказчики намерены тестировать студентов высших учебных заведений, интерпретировать полученные результаты и выдавать рекомендации на их основе.

Показатели оценки духовно-нравственных ценностей посчитают по формуле из нескольких параметров: «Образовательный» (дается максимум 20%), «Патриотизм и гражданственность» (25%), «Этические нормы и правила поведения» (10%), «Культурные и духовные традиции» (15%) и «Социально-ориентированный» (15%).



Результаты распределят по цветам: зеленый (более 80%), голубой (от 71 до 80%), оранжевый (от 60 до 70%), красный (менее 60%). В тестах планируются закрытые и открытые вопросы, а также вопросы с вариантами ответов. Формулировки вопросов и систему оценки ответов администраторы приложения смогут устанавливать самостоятельно.