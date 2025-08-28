НАВЕРХ
Укрепление духовно-нравственных ценностей станет обязанностью ФСИН

Учения УФСИН
Фото: © Sibnet.ru

Сотрудники ФСИН займутся защитой и укреплением традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также сохранением культуры и исторической памяти, следует из проекта Кодекса этики и служебного поведения сотрудников ведомства.

Сотрудники ФСИН должны, например, уважительно относиться к традиционным ценностям (жизни, достоинству, правам и свободам человека), проявлять патриотизм, гражданственность, служить Отечеству и разделять ответственность за его судьбу, а также чтить историческую память и преемственность поколений, единство народов России, приводят «Ведомости» положения проекта.

В обязанности работников пенитенциарной системы входит поддержание «высоких» нравственных идеалов, укрепление семьи, созидательный труд. Сотрудники ФСИН обязаны проявлять гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение.

Работники системы исполнения наказаний должны противодействовать

  • деструктивному идеологическому воздействию, включая «культивирование эгоизма вседозволенности, безнравственности;
  • отрицанию идеалов патриотизма, служения Отечеству, естественного продолжения жизни, ценности крепкой семьи, брака, многодетности, созидательного труда, позитивного вклада России в мировую историю и культуру;
  • разрушению традиционной семьи с помощью пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений».

За нарушение правил сотрудник будет подвергнут «моральному осуждению», а его кандидатура будет рассмотрена на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов.

