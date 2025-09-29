НАВЕРХ
США задумались над передачей Украине крылатых ракет Tomahawk

Американские власти обсуждают возможность поставок на Украину дальнобойных крылатых ракет Tomahawk, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Окончательное решение по этому вопросу примет президент <...>. Я оставляю слово за президентом, но я знаю, что мы прямо сейчас обсуждаем этот вопрос», — сказал Вэнс в интервью Fox News.

По его словам, Трамп исходит из интересов Соединенных Штатов при принятии решений во внешней и оборонной политике.

Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог сообщил, что украинский лидер Владимир Зеленский в Нью-Йорке запросил у Трампа ракеты Tomahawk. По информации американских СМИ, Киев за последний год несколько раз просил Вашингтон продать эти ракеты, но получал отказ.

Дальность полета ракеты Tomahawk составляет от 500 до 2,5 тысячи километров. В зависимости от модификации. Она может нести до 450 кг взрывчатки. Ракетками этого типа вооружены надводные корабли и подлодки США.

В 2023 году была испытана сухопутная установка для пуска Tomahawk — Typhon. На вооружение США поступило всего несколько батарей этого комплекса.



