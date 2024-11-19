Storm Shadow и ATACMS: самые опасные ракеты Украины

Запад вооружил Украину современными дальнобойными системами. Это англо-французские крылатые ракеты Storm Shadow/SCALP-EG и американские баллистические ракеты ATACMS. Киеву ранее запрещали бить ими вглубь российской территории, но теперь запрет снят. Чем это грозит России?

Оперативно-тактическая управляемая ракета класса «земля — земля» ATACMS Фото: © U.S. Department of Defense

Минобороны России сообщило, что минувшей ночью ВСУ нанесли удар по Брянской области американскими дальнобойными ракетами ATACMS. Шесть баллистических ракет ударили по военному объекту, пять были сбиты, одна повреждена и при падении вызвала пожар.

ВСУ уже более года применяют Storm Shadow/SCALP-EG и ATACMS, но только в пределах новых российских регионов и Крыма. Москва ранее предупредила Запад, что сочтет применение этих комплексов вглубь России пересечением «красных линий».



Накануне американские СМИ сообщили, что президент США Джо Байден негласно снял запрет на применение западного дальнобойного оружия вглубь российской территории. Ранее Запад запрещал ВСУ такие обстрелы.



Американские власти эту информацию официально не подтвердили и не опровергли. Но глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что администрация США все же сняла ограничения и эта тема уже обсуждалась на совете глав МИД ЕС.

Storm Shadow/SCALP-EG

Storm Shadow — малозаметная крылатая ракета воздушного базирования. Совместная разработка компаний Matra (Франция) и British Aerospace (Великобритания). Французский вариант называется SCALP-EG. Состоит на вооружении с 2004 года.

Ракета предназначена для поражения особо важных неподвижных или стационарных объектов, таких как авиабазы, командные центры, узлы связи, склады, логистические объекты.

Storm Shadow имеет малогабаритный турбореактивный двигатель Microturbo TRI 60-30, разгоняющий ее до тысячи километров в час. Ракета летит на предельной малой высоте, огибая рельеф местности. В базовом варианте имеет дальность в 560 километров, в экспортном — 250 километров.

Ракета оснащается комбинированной системой наведения. Система включает спутниковую и инерциальную навигацию, а также средства TERCOM, сравнивающие радиолокационный облик подстилающей поверхности с картой маршрута. На финальном участке полета используется инфракрасная головка самонаведения. Масса боевой части — 450 килограммов.

В Вооруженных силах Украины Storm Shadow применяются с фронтовых бомбардировщиков Су-24. Один самолет может нести две ракеты.

Достоинства. Ракета создана с применением технологий малозаметности, что в сочетании с предельно малой высотой полета делает ее сложной для обнаружения радиолокационными станциями.

ATACMS

ATACMS (Army Tactical Missile System — армейская тактическая ракетная система) — оперативно-тактическая управляемая ракета класса «земля — земля». Разработана и выпускается американской компанией Lockheed Martin. Состоит на вооружении с 1991 года.

Это высокоточное оружие, предназначенное для поражения важных объектов. В отличие от дозвуковых крылатых ракет Storm Shadow и SCALP, ATACMS разгоняется до пяти скоростей звука и поднимается высоко в стратосферу. Старые версии ракеты имеют дальность в 165 километров, новые 300 километров.

Ракета ATACMS в полете Фото: © U.S. Department of Defense

Ракета ATACMS может маневрировать во время полета и уходить от систем ПВО. Имеет комбинированную систему наведения со спутниковой и инерциальной навигацией. Круговое вероятное отклонение (точность попадания) — менее 100 метров.

ATACMS может комплектоваться фугасной боевой частью для поражения укрепленных командных пунктов, бункеров, радиолокационных станций, штабов и инженерных сооружений, например, мостов.

Ракеты с кассетным боеприпасом применяются по площадным целям: складам боеприпасов, хранилищам топлива, стоянкам автомобильной и легкобронированной техники, самолетам и вертолетам на аэродромах.

Ракеты ATACMS запускаются с самоходных платформ HIMARS и MLRS M270.

Достоинства. Высокая скорость, маленькое время подлета и способность маневрировать делают ракету ATACMS сложной целью для ПВО. Проникающая боевая фугасная часть эффективна против защищенных объектов.

Чем опасны

В зону действия ATACMS и Storm Shadow/SCALP-EG попадают Ростовская, Белгородская, Воронежская, Курская, Орловская, Брянская, Калужская, Смоленская области.

При применении вглубь России такие ракеты будут опасны для аэродромов, позиционных районов ПВО, складов топлива и боеприпасов, транспортных объектов — дорог, мостов, железнодорожных станций.

Но кардинально изменить ситуацию на фронте эти ракеты неспособны. Российские силы ПВО давно научились с ним бороться при обстрелах Крыма и новых регионов. Определенные проблемы они там поначалу создали, но на расклад сил никак не повлияли.

Кроме этого, ракет у ВСУ слишком мало. Чтобы изменить ситуацию, нужны сотни и тысячи ударов. Такого количества ракет ни у США, ни тем более у Франции с Британией просто нет. Пентагон накануне пожаловался на ограниченное количество ATACMS. Лондон также заявил о дефиците Storm Shadow. Париж сообщил, что передал Киеву только десять SCALP-EG.

Практика показала, что западные ракеты никакого «чудо-оружия» из себя не представляют. Например, ВСУ уже несколько раз пытались поразить ими Крымский мост, но все попытки были безуспешными. Сбитые под Брянском ATACMS в очередной раз это подтвердили.