Китай объявил войну отрицательным эмоциям

Китайское правительство объявило о начале двухмесячной кампании, направленной на подавление пользователей сети, которые «провоцируют других людей на негативные эмоции».

Власти КНР в рамках кампании планируют сосредоточиться на социальных медиа, платформах коротких видео, а также на стриминговых сервисах, следует из заявления Управления по вопросам киберпространства КНР.

Кроме этого, проверке подвергнутся комментарии, оставляемые китайскими пользователями в Сети. Главная задача государственных модераторов — остановить «чрезмерное преувеличение негативных и пессимистичных настроений».

Например, будут удаляться комментарии, в которых пользователи будут утверждать, что «труд не имеет смысла» или «учеба бесполезна». Подобные настроения характерны для китайской молодежи, которая сталкивается с трудностями в поиске интересной работы.

По запрет также попадет контент, сгенерированный искусственным интеллектом и изображающий насилие. Будет пресекаться распространение теорий заговора и фейковых новостей.

Платформы и отдельные лица, создающие или размещающие такой контент, будут наказаны, их обяжут провести «корректировку» — публичное извинение.