Wildberries запустил сервис «WB Книги»

Маркетплейс Wildberries запустил закрытое тестирование нового сервиса «WB Книги» среди пользователей, сообщила пресс-служба объединенной компании Wildberries & Russ.

Тестовая группа будет состоять из покупателей обычных и цифровых книг на Wildberries. Они смогут скачать приложение по закрытой ссылке, отмечается в сообщении. Месячная подписка для тестеров будет стоить всего один рубль.

Сервис в виде отдельного приложения включает быстрый поиск по библиотеке, «читалку» для электронных книг, аудиоплеер, отзывы и рейтинги, подборки, доступ к контенту без интернета, синхронизацию между разными устройствами для одного аккаунта.

Впервые о том, что Wildberries планирует создать свой аналог «Литрес», сообщила глава компании Татьяна Ким в рамках Петербургского международного экономического форума, который состоялся в июне 2025 года. 

