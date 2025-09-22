Россия сохранит основные ограничения ДСНВ

Россия готова придерживаться центральных ограничений Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) в течение года после истечения срока соглашений в феврале 2026 года, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета безопасности.

«Данная мера станет жизнеспособной только при том условии, что США будут действовать аналогичным образом и не предпримут шагов, подрывающих или нарушающих существующее соотношение потенциалов сдерживания», — цитирует Путина официальный сайт Кремля.

Президент поручил профильным ведомствам наблюдать за действиями американской стороны в этой сфере. Особое внимание будет уделено планам наращивания стратегических компонентов системы противоракетной обороны США.

Москва и Вашингтон вели консультации по ДСНВ до февраля 2022 года, однако диалог был прерван после начала спецоперации на Украине. В феврале 2023 года Россия приостановила участие в договоре.

ДСНВ предусматривает ограничение для США и России на 700 единиц развернутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие.