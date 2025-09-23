НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Нейросети Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Подсчитано количество сотрудников, использующих нейросети

Источник:
ТАСС
164 0

Четверть российских сотрудников используют нейросети в рабочих задах, свидетельствуют результаты исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и IT-компании Touch Instinct.

Чаще всего к услугам ИИ-помощников прибегают журналисты, представители сферы искусства, информационных технологий, высшего и среднего менеджмента, а также рекламщики и пиарщики. Около 18% опрошенных пока не видят, как нейросети можно применить в их работе, пишет ТАСС.

Большинство опрошенных работодателей (60%), в свою очередь, ожидают от сотрудников хотя бы базовых навыков владения ИИ-инструментами, например, для поиска информации или генерации изображений. Еще четверть работодателей сообщили, что начнут предъявлять такие требования к соискателям и сотрудникам в ближайшее время.

«ИИ — это инструмент, который усиливает экспертизу и на текущем этапе выступает в роли младшего помощника. Свыше 80% компаний позитивно относятся к применению нейросетей сотрудниками. По нашему опыту, использование искусственного интеллекта в IT повышает качество и скорость работы в два раза», — пояснил директор по развитию Touch Instinct Вячеслав Лобозов.

Преимуществами нейросетей большинство опрошенных сотрудников назвали ускорение выполнения рутинных задач и, как следствие, экономию рабочего времени. 10% респондентов сообщили, что не видят плюсов в ИИ-помощниках.

Исследование о необходимости ИИ-компетенций проводилось среди 2700 соискателей и 140 работодателей.

«Алиса» научилась оживлять фотографии


Еще по теме
Wildberries внедрил поиск товаров по рисункам
Google интегрирует ИИ Gemini в браузер Chrome
Microsoft внедрит ИИ в «Блокнот» и улучшит Paint
Искусственный интеллект возглавит в Японии политическую партию
смотреть все
Хайтек #Нейросети #Рынок труда
Как сделать
Смартфон упал в воду: что делать для спасения
20.08.25, 23:04
19170
0
Как убрать пароль при запуске Windows 11
Пользователю при входе в Windows 11 каждый раз требуется ввести пароль учетной записи или пин-код. Как сделать вход автоматическим?
24.07.25, 23:51
36002
0
Как правильно протирать экран телевизора и монитора
Как правильно ухаживать за экраном телевизора или монитора, чтобы не повредить покрытие при протирке?
24.10.24, 23:09
125129
1
Как подключить беспроводные наушники к телевизору Samsung
Беспроводные наушники к телевизорам Samsung можно подключить двумя способами — напрямую и с с помощью специального устройства
25.09.24, 23:02
133602
8
Как сделать резервную копию переписок в Telegram
Чтобы застраховать себя от потери данных в Telegram, можно сделать локальную резервную копию переписок и файлов в чатах
13.06.24, 16:07
139703
0
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
123643
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
156712
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
147218
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
2745033
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
173074
0
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Польша откроет границу с Белоруссией
Названы пять лучших доступных смартфонов
Россия подготовила ответ на агрессию Запада против Калининграда
Глава АвтоВАЗа сообщил об обвале производства на 40%
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Лучшие снимки космоса 2025 года. ФОТО
Какая радуга бывает. ФОТО
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

-БЕРКУТ-

в первые ряды его тогда, или он не в стране?

Невезучий

Видать Витёк тоже употребляет.

skayдщл

все руководство и выше освободить по утрате доверия, и забрать все имущество и вложить в дорогу !!!!

Uynachalnica

Путин резко повысил зарплаты губернаторов...