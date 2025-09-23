Четверть российских сотрудников используют нейросети в рабочих задах, свидетельствуют результаты исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и IT-компании Touch Instinct.

Чаще всего к услугам ИИ-помощников прибегают журналисты, представители сферы искусства, информационных технологий, высшего и среднего менеджмента, а также рекламщики и пиарщики. Около 18% опрошенных пока не видят, как нейросети можно применить в их работе, пишет ТАСС.

Большинство опрошенных работодателей (60%), в свою очередь, ожидают от сотрудников хотя бы базовых навыков владения ИИ-инструментами, например, для поиска информации или генерации изображений. Еще четверть работодателей сообщили, что начнут предъявлять такие требования к соискателям и сотрудникам в ближайшее время.

«ИИ — это инструмент, который усиливает экспертизу и на текущем этапе выступает в роли младшего помощника. Свыше 80% компаний позитивно относятся к применению нейросетей сотрудниками. По нашему опыту, использование искусственного интеллекта в IT повышает качество и скорость работы в два раза», — пояснил директор по развитию Touch Instinct Вячеслав Лобозов.

Преимуществами нейросетей большинство опрошенных сотрудников назвали ускорение выполнения рутинных задач и, как следствие, экономию рабочего времени. 10% респондентов сообщили, что не видят плюсов в ИИ-помощниках.

Исследование о необходимости ИИ-компетенций проводилось среди 2700 соискателей и 140 работодателей.



