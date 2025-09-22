Охота на ведьм: что на самом деле произошло в Салеме

Охота на ведьм в Салеме считается одним из самых загадочных и трагических событий в американской истории. Последняя казнь салемских «ведьм» состоялась 22 сентября 1692 года — были повешены восемь человек, обвиненных в связях с нечистой силой.

Салем — одно из первых поселений, основанных пуританами из числа английских переселенцев. Деревня была основана в 1626 году. Рядом с ней вскоре появился город Салем. Охота на ведьм вспыхнула в деревне, однако судебные процессы шли в городе.

С чего началась охота за ведьмами

История началась в январе 1692 года в семье салемского пастора Сэмюэла Пэрриса — его 9-летняя дочь Элизабет и 11-летяя племянница Эбигейл заболели. Девочки принимали необычные позы, прятались по углам, издавали странные звуки, жаловались на уколы невидимыми булавками.

Приглашенный для осмотра маленьких пациенток доктор Уильям Григгс поставил сверхъестественный диагноз — девочек прокляли ведьмы. Аналогичные симптомы вскоре обнаружились у еще одного деревенского ребенка — 12-летней Энн Патнэм.

Современные ученые полагают, что девочки могли заболеть после употребления в пищу продуктов, зараженных грибком спорыньи. Такое отравление вызывает мышечные спазмы и галлюцинации.

Напуганные жители Салема устроили девочкам допрос. Они обвинили в происходящем трех местных женщин — чернокожую служанку-рабыню Титубу из дома Пэррисов, местную нищенку Сару Гуд и одинокую вдову Сару Осборн.

Против обвиняемых начали процесс, однако Гуд и Осборн наотрез отказывались от признания какой-либо вины. В «связи с дьяволом» созналась только Титуба. Более того, женщина рассказала, что в деревне есть другие ведьмы.

После признания рабыни жителей деревни охватила паранойя — властям стали регулярно приходить заявления с доносами, в которых они обвиняли самых разных женщин, детей и мужчин в связи с нечистой силой.

Как проходил процесс

Губернатор провинции Массачусетс-Бэй Уильям Фипс 27 мая учредил специальный суд, который должен был разобраться с ведьмами Салема. Председателем суда был назначен Уильям Стафтон, не имевший юридического образования.

Количество обвиняемых к весне 1692 года превысило несколько десятков человек. Например, Марту Кори арестовали после того, как она высмеяла слова девочек. Ведьмой посчитали 4-летнюю дочь Сары Гуд — Дороти, девочка после заключения в тюрьму сошла с ума.

Вопреки распространенному мифу, жертвами были не только женщины. Например, был арестован пастор Джордж Берроуз и муж Марты Кори. В числе задержанных оказался один из самых уважаемых граждан Салема Джон Олден. После месяца заключения он сбежал из тюрьмы.

Суд над ведьмами в Салеме Фото: © Library of Congress

В ходе процесса главным доказательством стали показания заболевших девочек о «явлениях духов» обвиняемых. Первой обвиняемой стала пожилая женщина Бриджет Бишоп. Он отрицала связь с нечистой силой, однако суд признал ее виновной и приговорил к виселице.

Сара Гуд во время своей казни прокляла одного из обвинителей — священника Николаса Ноеса, заявив с эшафота, что «Господь напоит его кровью». Считается, что проклятье исполнилось — Ноес позже умер, захлебнувшись кровью, когда у него открылось внутреннее кровотечение.

Фермер Жиль Кори (муж Марты Кори) в ходе процесса отказался от любых показаний, поэтому к нему применили особую пытку — на его грудь положили тяжелые камни, чтобы «выдавить» показания. После двух суток мучений он умер.

Чем закончилась охота на ведьм

Всего за время процессов против ведьм в тюрьму заключили 150 человек, двое умерли в заключении еще до вынесения приговора, 19 граждан были повешены, семеро были приговорены к повешению, но получили отсрочку и затем были оправданы.

Несмотря на всеобщее помешательство, многие уважаемые граждане критиковали происходящее. После того, как девочки-обвинительницы объявили ведьмой жену губернатора, Уильям Фипс сначала запретил вынесение смертных приговоров, а потом и новые аресты.

Для справедливого разбирательства остававшихся в тюрьме граждан губернатор сформировал Верховный суд штата Массачусетс. К маю 1693 года все обвиняемые были помилованы и освобождены.

Примечательно, что Титуба, с показаний которой началась вся история, выжила. Ее продержали в тюрьме до весны 1693 года, после чего рабыню выкупил неизвестный человек и увез из города. После этого следы «ведьмы» затерялись.

В 1702 году судебные процессы Салема над ведьмами признали незаконными, наследникам казненных выплатили компенсацию. Власти штата Массачусетс в 1957 году принесли официальные извинения.

Последнюю участницу процесса, Элизабет Джонсон-младшую, оправдали только в 2022 году. Изначально женщину приговорили к смертной казни, но ей удалось избежать высшей меры наказания. Таким образом, «ведьму» официально помиловали спустя 329 лет.