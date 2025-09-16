Копить на жилье станет безопаснее

Россияне смогут копить на первоначальный взнос на покупку жилья при помощи специальных вкладов — Госдума обсудит соответствующий законопроект в ходе осенней сессии, сообщил председатель парламентского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Согласно документу, физлица смогут подписывать в банках договор жилищных сбережений. Он открывается на срок более года, средства с него можно направить только на приобретение жилья или финансирование договоров в долевом строительстве, пишет «Парламентская газета».

Проценты будут начисляться ежегодно и выплачиваться в конце срока действия договора либо при покупке жилья. По такому вкладу страховое возмещение будет повышенным — в пределах 10 миллионов рублей, тогда как обычная страховка по вкладам действует до 1,4 миллиона.

Это означает, что при отзыве лицензии или банкротстве банка вкладчик гарантированно получит свои накопления обратно в полном объеме. Таким образом, риски, связанные с хранением денег в кредитной организации будут исключены.

«Главные поправки будут направлены на то, чтобы максимально защитить эти деньги от инфляционного влияния и от возможности банкротства финансовой организации, где человек эти деньги держит», — уточнил Аксаков.

Кроме этого, банки с открытым жилищным вкладом будут обязаны заключить договор ипотеки с вкладчиком в случае обращения. Кредитная организация сможет отказать только в том случае, если у вкладчика есть просроченная задолженность или он находится в процессе банкротства.