Евросоюз назвал сроки отказа от российского газа

Источник:
Sibnet.ru
Евросоюз может отказаться от российского газа в пользу американского СПГ в течение шести или 12 месяцев, сообщил министр энергетики США Крис Райт.

«Я думаю, это можно было бы легко сделать в течение года, может быть, в течение шести месяцев. Со стороны США мы могли бы ускорить этот процесс», — цитирует чиновника агентство Reuters.

Райт ранее провел встречу с еврокомиссаром по энергетике Даном Йоргенсеном по вопросу прекращения покупки союзом российского топлива. Брюссель готовится к поэтапному отказу от закупок российских энергоресурсов к началу 2028 года.

В частности, представитель ЕС на встрече подтвердил планы отказаться от импорта российского газа «в любом виде» к 1 января 2027 года. При этом в следующем году заработает запрет на краткосрочные контракты на поставки газа из России.

