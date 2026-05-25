Цены на нефть упали на фоне переговоров между Ираном и США

Sibnet.ru
Мировые цены на эталонный сорт нефти Brent впервые с апреля 2026 года опустились ниже 95 долларов за баррель, следует из данных лондонской биржи ICE.

Августовские фьючерсы на нефть марки Brent составляли 94,7 доллара за баррель — на 5,4% дешевле закрытия предыдущего дня, приводит «Коммерсантъ» биржевые данные. Последний раз Brent опускалась ниже 95 долларов апреля.

Стоимость нефти американской марки WTI, отгруженной в июле, упала на 5,77% — до 90,83доллара за баррель.

Падению котировок предшествовало заявление президента США Дональда Трампа, который накануне сообщил, что Вашингтон и Тегеран близки к подписанию меморандума о взаимопонимании. Документ должен продлить перемирие между государствами, а также обязать Иран открыть Ормузский пролив для судоходства.

Высокие цены на нефть приносят дополнительные средства России. По оценкам Минфина РФ, в мае 2026 года казна пополнится за счет этого примерно на 200 миллиардов рублей.

