Почти половина (49%) опрошенных россиян заявили, что им хватает денег, этот показатель с 2006 года вырос на 31%, следует из опроса Аналитического центра ВЦИОМ.

Каждый второй (49%) респондент отметил, что ему в жизни хватает денег, в 2006 году доля тех, кому хватало денег, составляла 18%. Около трети (32%) опрошенных сказали, что им скорее не хватает средств, 18%, что совершенно их не хватает.

«Исследование показывает, какие существенные структурные преобразования произошли в нашем обществе за последние 20 лет в оценках россиянами своего материального достатка. Если в 2006 году наблюдался существенный перекос в сторону малообеспеченных групп, то сейчас структура общества более сбалансирована, с преобладанием в ней средних слоев населения», — сказал эксперт Аналитического центра ВЦИОМ Алексей Ручин.

На вопрос о том, хватало ли им в прошлом месяце денег до зарплаты на покупку продуктов питания и товаров первой необходимости, 56% респондентов отметили, что определенно хватало, 28% — хватало, но с трудом, 15% — не хватало.