Американский режиссер Джеймс Ганн анонсировал начало съемок продолжения «Супермена», получившего название «Человек завтрашнего дня».

В эфире радиошоу Говарда Стерна режиссер заявил, что намерен приступить к съемкам в апреле 2026 года, а также обозначил некоторые сюжетные детали.

«Это история о том, как Лекс Лютор и Супермен вынуждены в определенной степени работать вместе против гораздо большей угрозы. Это фильм и о Лексе, и о Супермене», — цитирует Ганна издание Variety.