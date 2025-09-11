Американский режиссер Джеймс Ганн анонсировал начало съемок продолжения «Супермена», получившего название «Человек завтрашнего дня».
В эфире радиошоу Говарда Стерна режиссер заявил, что намерен приступить к съемкам в апреле 2026 года, а также обозначил некоторые сюжетные детали.
«Это история о том, как Лекс Лютор и Супермен вынуждены в определенной степени работать вместе против гораздо большей угрозы. Это фильм и о Лексе, и о Супермене», — цитирует Ганна издание Variety.
Студия Warner Bros. уже назначила дату премьеры «Человека завтрашнего дня». Картина должна выйти в мировой прокат 9 июля 2027 года, спустя два года после выхода «Супермена». К своим ролям в сиквеле вернутся Дэвид Коренсвет в роли Человека из стали и Николас Холт в роли Лекса Лютора.
«Супермен» Джеймса Ганна собрал в мировом прокате 614 миллионов долларов при бюджете в 225 миллионов. В российских кинотеатрах фильм показывали в формате «предсеансового обслуживания».