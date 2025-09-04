«Токсичный мститель» выходит в российский прокат

Пародийный супергеройский боевик «Токсичный мститель» с Питером Динклейджем 4 сентября выходит в российский прокат.

Ремейк черной комедии 1984 года об уборщике-неудачнике, который получает суперспособности в результате падения в чан с химическими отходами, добирался до кинотеатров почти два года.

Премьера состоялась еще 21 сентября 2023-го на фестивале в американском Остине, однако затем создатели фильма долгое время безуспешно искали дистрибьюторов, многие из которых отказывались прокатывать фильм из-за излишней жестокости.

Помимо звезды «Игры престолов», в картине сыграли Кевин Бейкон, воплотивший образ типичного корпоративного суперзлодея, и Элайджа Вуд, не сразу узнаваемый из-за грима.

Режиссером фильма стал Мэйкон Блэр («Комната 104», «В этом мире я больше не чувствую себя как дома»), а продюсерами выступили создатели оригинального «Токсичного мстителя» Майкл Херц и Ллойд Кауфман.

Дистрибьютором фильма в российском прокате стала компания «Наше кино». Лента получила возрастное ограничение 18+.