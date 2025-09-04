НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

«Токсичный мститель» выходит в российский прокат

Источник:
Sibnet.ru
133 0
кадр из фильма "Токсичный мститель" (реж. Мэйкон Блэр)
Фото: © Troma Films

Пародийный супергеройский боевик «Токсичный мститель» с Питером Динклейджем 4 сентября выходит в российский прокат.

Ремейк черной комедии 1984 года об уборщике-неудачнике, который получает суперспособности в результате падения в чан с химическими отходами, добирался до кинотеатров почти два года. 

Премьера состоялась еще 21 сентября 2023-го на фестивале в американском Остине, однако затем создатели фильма долгое время безуспешно искали дистрибьюторов, многие из которых отказывались прокатывать фильм из-за излишней жестокости.

Помимо звезды «Игры престолов», в картине сыграли Кевин Бейкон, воплотивший образ типичного корпоративного суперзлодея, и Элайджа Вуд, не сразу узнаваемый из-за грима. 

Режиссером фильма стал Мэйкон Блэр («Комната 104», «В этом мире я больше не чувствую себя как дома»), а продюсерами выступили создатели оригинального «Токсичного мстителя» Майкл Херц и Ллойд Кауфман.

Дистрибьютором фильма в российском прокате стала компания «Наше кино». Лента получила возрастное ограничение 18+.

Еще по теме
Сериал-мюзикл «Москва слезам не верит» стартует в Wink
Paramount снимет фильм по мотивам игры Call of Duty
Фильм «Долгая прогулка» по роману Кинга получил высокие оценки
Профессор Флитвик из фильмов о Гарри Поттере сыграет и в сериале
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Чем отличаются черные, белые и желтые саморезы
Убит бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий
Мессенджер Max с 1 сентября станет обязательным: что это значит
Подозреваемый в убийстве экс-спикера Верховной Рады Парубия задержан
Обсуждение (0)
О самом главном
Конфликт с ребенком: как ссориться правильно
Что спросить у работодателя на собеседовании
Если мало платят: подработка вместо увольнения
На работе и в жизни: кто здоровается первым
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Как искать новую работу, не увольняясь со старой
Все статьи
Самое обсуждаемое
30
Убит бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий
30
Путин объяснил кризис на Украине спровоцированным переворотом
21
Президент Финляндии заявил о победе в войне с СССР
13
Зеленский ввел на Украине термин «рашизм»
13
Больше стали гордиться Россией 61% жителей, половина не знает почему