Центробанк объяснил аномальное укрепление рубля

Источник:
Sibnet.ru
Рубль в августе укрепился относительно доллара на 1,8%, до 80,33 рубля. Главным фактором усиления стало снижение на 2,1% индекса DXY, сообщил Банк России в своем «Обзоре рисков финансовых рынков».

Индекс DXY снижался на фоне ожиданий рынка, что Федеральная резервная система США снизит процентные ставки. Данный индекс показывает отношение американской валюты к корзине основных валют.

Чистые продажи валюты 29 компаниями из числа крупнейших российских экспортеров в августе 2025 года снизились на 31% по сравнению с июнем — до 6,2 миллиарда долларов, отметил регулятор.

Экспортеры накапливали валюту, чтобы погасить свои обязательства перед кредитными организациями. Одновременно продолжила возрастать доля рубля в экспортной выручке ряда компаний.

При этом спрос на валюту со стороны юридических лиц, который начался в конце июля, в августе продолжился. Это говорит о том, что восстановление объемов импорта продолжается. В общей сложности в августе было куплено валюты на 2,7 триллиона рублей.

Объем чистых покупок валюты физическими лицами на биржевом и внебиржевом рынках в августе сократился на 25% месяц к месяцу, до 89,2 миллиарда рублей. Это соответствует уровню среднемесячного показателя за 2025 год.

Экономика #Деньги
