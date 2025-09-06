Россиян атаковал поддельный бот «Госуслуг»

Мошенники начали массово использовать фейковый бот «Госуслуг» в Telegram для обмана россиян.

Злоумышленники создают фальшивые рабочие чаты от имени руководителей компаний. Ложный «руководитель» в таких чатах обращается к сотрудникам с различными просьбами, при этом для подтверждения данных предлагается использовать «официальный» бот «Госуслуг».

Пользователя просят перейти по ссылке, нажать кнопку Start и ввести номер телефона. Затем на телефон приходит SMS с шестизначным кодом, который якобы нужен для завершения процедуры, пишет РИА Новости.

Мошенники требуют прислать его в чат или личные сообщения, утверждая, что это необходимо для завершения процедуры «оцифровки сотрудников». В итоге злоумышленники получают полный доступ к личному кабинету жертвы на «Госуслугах».