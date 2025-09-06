Операторы дронов соберутся на всероссийский слет

Всероссийский слет операторов боевых беспилотных систем «Дронница» пройдет в Великом Новгороде 6-7 сентября, сообщил врио губернатора Новгородской области Александр Дронов.

«Участников ждет насыщенная деловая программа: выступления экспертов о глобальных трендах беспилотных технологий, выставка достижений отечественного конструирования БПЛА и средств борьбы с беспилотными системами, а также показательные испытания различной техники», — написал Дронов в своем телеграм-канале.

По его словам, особое внимание будет уделено наземным робототехническим комплексам и их интеграции с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

Участниками слета станут инструкторы и операторы боевых дронов, а также специалисты средств радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы. Более 100 производителей представят новейшие разработки, рассказал ТАСС руководитель оргкомитета слета Александр Любимов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Как дроны перевернули правила войны

«Основная тема "Дронницы-2025" — работа над ошибками. За годы СВО мы прошли большой путь в области использования боевых беспилотных систем. Следовательно, пришло время очень тщательно обдумать, в чем мы правы или же не правы», — отметил Любимов.

В рамках мероприятия будут представлены новейшие отечественные беспилотные летательные аппараты, роботизированные платформы, безэкипажные катера и другие изделия.