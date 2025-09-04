Путин заявил о запасе у России угля на тысячу лет

Россия обладает достаточно большим количеством угля, которого хватит почти на тысячу лет, заявил президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме.

«Есть достаточно большое количество угля различного класса, которого чуть ли не на тысячу лет хватит, на 900 лет хватит всех запасов угля, который, безусловно, можно гораздо эффективнее использовать, с большей отдачей и при соблюдении всех экологических требований», — сказал Путин на презентации результатов развития регионов Дальневосточного федерального округа.

Президент отметил, что в сфере энергетики есть много вопросов, которые требуют особого внимания. К таким, по его словам, относятся риски дефицита газа, отсутствие соединений между различными компонентами энергетической инфраструктуры, а также нуждающееся в развитии сетевое хозяйство.

Вице-премьер Александр Новак в статье для журнала «Энергетическая политика» в мае писал, что Россия обеспечена запасами угля более чем на 500 лет, а производственные мощности уже сейчас позволяют наращивать добычу.

В России балансовые запасы угля сосредоточены в 22 угольных бассейнах, 146 месторождениях и составляют почти 273 миллиардов тонн. Из них около 70% приходится на три крупнейших угольных бассейна: Канско-Ачинский, Кузнецкий и Иркутский.

Прошлый, 2024 год угольная отрасль завершила с убытком в размере 129 миллиардов рублей при прибыли в размере 357 миллиардов рублей годом ранее.

