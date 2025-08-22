НАВЕРХ
Отправка угля из Кузбасса в Индию оказалась невыгодной

Источник:
Sibnet.ru
Отправка угля из Кемеровской области в Индию по международному транспортному коридору Север — Юг экономически нецелесообразна, сообщил председатель правительства региона Андрей Панов.

«По восточному маршруту транспортного коридора Север — Юг (через Среднюю Азию и Иран) в Индию, кроме единственной партии в прошлом году, уголь никто не грузит, так как это на данный момент экономически нецелесообразно. Сроки доставки — больше месяца. По западному маршруту (через Азербайджан) отсутствует железная дорога с Ираном, инфраструктура портов в части приема и отгрузки угля не развита», — цитирует Панова ТАСС.

Экспорт угля из Кузбасса в западном направлении кратно упал в 2022 после введения санкций. По итогам 2021 года было отгружено 115,1 миллиона тонн, по итогам 2024 года — 48,4 миллиона тонн.

Сейчас в регионе закрыты 15 угольных предприятий, в июне таких было семь. В 2024 году бюджет Кузбасса недополучил порядка 5,8 миллиарда рублей из-за ухудшения ситуации в угольной отрасли, отмечал губернатор Илья Середюк.

Уголь назвали незаменимым для большей части России

Экономика #Недра и ТЭК #Кузбасс
