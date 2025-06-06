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Глава Якутии назвал уголь незаменимым для большей части России

Источник:
Sibnet.ru
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Каменный уголь
Фото: Nostrifikator / CC BY-SA 3.0

Почти половина электроэнергии и три четверти тепла в Сибири и на Дальнем Востоке вырабатывается на угле, и он остается незаменимым для экономики, сообщил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Энергетика».

«На угле вырабатывается 15% электроэнергии в России, а в Сибири и на Дальнем Востоке — 47%. Производится 22% тепла в России, а в Сибири и на Дальнем Востоке — 73%», — цитирует Николаева пресс-служба правительства Якутии.

По словам главы региона, уголь для большей территории страны — основной и незаменимый источник развития экономики, а также «гарант энергетической безопасности и благополучия людей».

Основные центры добычи угля — Кузбасс, Якутия, Красноярский край, Хакасия и Забайкалье.

«Ситуация в отрасли негативно сказывается на социально-экономическом положении угледобывающих регионов, главное — на качестве жизни людей. Бюджеты этих регионов продолжают недополучать доходы от работы угольных предприятий», — отметил Николаев.

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Экономика #Недра и ТЭК
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