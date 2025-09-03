Dolby представила стандарт Vision 2 для улучшения телекартинки

Dolby Laboratories представила второе поколение технологических решений для создания и обработки HDR-видео, сообщила пресс-служба компании.

Стандарт Dolby Vision 2, который разработчики называют «новой эрой качества телевизионной картинки», получил обновленный движок обработки изображений, использующий набор ИИ-инструментов Content Intelligence. Он позволяет корректировать картинку в зависимости от того, что именно и где смотрит потребитель.

Технология Precision Black призвана повысить четкость излишне темных сцен без ущерба для творческого замысла. Функция Light Sense предназначена для точной настройки изображения в зависимости от освещенности помещения, где стоит телевизор. А функция Sports and Gaming Optimization обеспечит оптимальное изображение любителям спортивных трансляций и компьютерных игр.

Отдельно разработчики отметили новую функцию Authentic Motion — первый в мире «творческий» инструмент покадрового управления движением, позволяющий сделать сцены более кинематографичными без нежелательного дрожания картинки.

Первым брендом, который внедрит на своих телевизорах стандарт Dolby Vision 2, станет китайская компания Hisense. О сроках выхода таких устройств на рынок пока не сообщается.



