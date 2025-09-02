«Ледниковый период 6» получил дату релиза

НАВЕРХ
Variety
Фото: © Disney

Компания Disney объявила дату выхода и название шестой части анимационной франшизы «Ледниковый период». Мультфильм, получивший подзаголовок «Точка кипения», выйдет на экраны в начале 2027 года.

Согласно официальному описанию, «Точка кипения» — это «безумное приключение, полное динозавров и лавы, в котором Мэнни, Сид, Диего, Элли, Скрэт и остальные герои посетят неизведанные уголки коварного Затерянного мира», пишет Variety.

К озвучке полюбившихся зрителям персонажей вернутся Рэй Романо, Джон Легуизамо, Куин Латифа, Денис Лири и Саймон Пегг. Премьера фильма запланирована на 5 февраля 2027 года.

«Ледниковый период» — одна из самых успешных анимационных серий, завоевавшая любовь зрителей по всему миру благодаря увлекательным приключениям и харизматичным персонажам. Первый фильм вышел в 2002 году, породив четыре основных сиквела, спин-офф и серию короткометражек на Disney+. В общей сложности серия собрала в прокате 3,2 миллиарда долларов.

