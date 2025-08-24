Новосибирск стал регионом с самым старым автопарком

Средний возраст застрахованных по ОСАГО автомобилей в Новосибирске составил 17,2 года, что делает его самым «взрослым» автопарком в России, следует из исследования финансового маркетплейса «Сравни».

Средняя стоимость полиса в регионе снизилась на 9%, составив 7,9 тысячи рублей.

Портрет водителя в регионе такой же, как и по стране: преобладают мужчины (в среднем 65%), а средний возраст водителя составляет 41 год.

Самая популярная модель, на которую оформляют ОСАГО в Новосибирске и области — Toyota Corolla. В топ-5 по стране входят Toyota Rav4, Honda CR-V, Subaru Forester и Toyota Camry.