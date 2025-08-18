Сибирские ученые придумали ДСП из рисовой шелухи и жидкого стекла

Сибирские ученые предложили новый состав древесно-стружечных плит (ДСП) — экологичный и обеспечивающий улучшенные характеристики. Технологию производства нового изделия отрабатывали в Китае.

Ученые из Института химии твердого тела и механохимии СО РАН придумали новый состав ДСП из рисовой шелухи, древесных опилок, отходов металлургических производств и жидкого натриевого стекла. Новые ДСП обладают повышенными прочностью, водо- и огнестойкостью.

Разработчики сумели заменить токсичную фенолформальдегидную смолу и расширить диапазон утилизируемых отходов. Характеристики ДСП лучше, чем у аналогов, но цена выше за счет применения дорогого силикатного клея, пишет «Наука в Сибири» со ссылкой на ученых.

«Всё, что было сделано необходимо для масштабирования наших лабораторных разработок, сделано в Китае», — отметила старший научный сотрудник ИХТТМ СО РАН Зоя Коротаева. Доведение лабораторных разработок до промышленных испытаний сделано вместе с китайскими учеными и отработано на китайском предприятии.



