Бастрыкин заинтересовался долгостроем школы в алтайском селе

Возбуждено уголовное дело о нарушении прав детей в селе Покровка Алтайского края, где четыре года не могут построить новую школу взамен старой. Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу, сообщил региональное управление ведомства.

В селе Покровка Родинского района, где проживает около 800 человек, в 2023 году снесли старую школу. Занятия для детей проводятся в помещениях детского сада и сельсовета, поскольку начатое в 2021 году строительство новой школы не завершено.

«Многочисленные обращения родителей в различные инстанции результатов не принесли, мер к разрешению ситуации не принимается», — говорится в сообщении ведомства.

В 2023 году Минобрнауки Алтайского края сообщало, что строительство школы ведется с опозданием на несколько месяцев. На тот момент стоимость объекта достигла 250 миллионов рублей, писал «Банфакс». Первоначальная цена составляла 201,2 миллиона рублей. Строительство вела компания «Райагропромстрой».