«Дорогой сосед»: как прошла встреча Путина и Трампа на Аляске

Владимир Путин и Дональд Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Главной темой диалога стало прекращение конфликта на Украине. Саммит завершился без подписания соглашений, однако президенты США и России заявили о достижении «огромного прогресса».

Как проходил саммит

Самолет российского лидера сел на военной базе Элмендорф-Ричардсон в 10.54 по местному времени (21.54 мск). Путина встречал лично Трамп, он поаплодировал президенту России, после чего они пару минут позировали для официальной фотографии на летном поле.

Позднее на пресс-конференции Путин расшифровал первую реплику, сказанную им в ходе рукопожатия с Трампом: «Добрый день, дорогой сосед. Очень приятно вас видеть в добром здравии и живым».

Встреча Путина и Трампа на Аляске Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России после прилета сел в Cadillac «Зверь» президента США, их общение с глазу на глаз началось еще в автомобиле. По данным The New York Times, в машине они беседовали без переводчика, а камеры зафиксировали, что лидеры смеялись.

Переговоры стартовали в формате «три на три». Помимо глав государств, с российской стороны в них приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской — госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента Стивен Уиткофф.

Общение продлилось 2 часа 45 минут, запланированный рабочий обед был отменен. Формальных документов по итогам переговоров подписано не было. Затем Путин и Трамп провели совместную пресс-конференцию для СМИ, на которой подвели итоги состоявшихся переговоров.

Путину и Трампу должны были подать зеленый салат с уксусной заправкой на основе шампанского, хлеб с лимонно-розмариновым маслом, стейки филе-миньон из говяжьей вырезки в коньячно-перечном соусе, картофельное пюре, запеченную спаржу и крем-брюле с мороженым на десерт.

Что сказал Путин

Президент России на совместной пресс-конференции подтвердил, что центральным вопросом саммита стала ситуация вокруг Украины. Он напомнил, что для Москвы события на Украине связаны с фундаментальными угрозами национальной безопасности.

«Хочется надеяться, что достигнутые нами понимания позволят приблизиться к той цели и откроют дорогу к миру на Украине. Мы рассчитываем, что в Киеве и европейских столицах воспримут все это в конструктивном ключе», — отметил Путин.

При этом российский лидер подчеркнул, что для устойчивого и долгосрочного урегулирования украинского кризиса должны быть устранены его первопричины и обеспечен учет всех законных озабоченностей России.

В финале пресс-конференции Путин на английском языке предложил провести следующую встречу в Москве: Next time in Moscow? Трамп ответил, что визит возможен, однако признал, что подобный шаг вызовет критику в США.

Что сказал Трамп

Трамп заявил, что в ходе переговоров достигнут «огромный прогресс». «Мы согласились по многим, очень многим пунктам. По паре важных моментов мы еще не совсем договорились, но достигли определенного прогресса. Так что сделки нет, пока нет сделки», — уточнил он.

Он также рассказал в интервью телеканалу Fox News, что оценивает прошедшую встречу с Путиным «на 10 из 10». Трамп не исключил вероятности того, что Киев не пойдет на сделку с Москвой, однако советует властям Украины согласиться на российское предложение.

Позднее стало известно, что именно предлагает Москва. В разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским Трамп заявил, что Путин требует вывода украинских войск со всей территории Донбасса.

По его словам, мир может наступить быстро, если Зеленский уступит России весь Донбасс, включая территории, не находящиеся под российским контролем. В обмен Россия согласна заморозить линию фронта, пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники в Белом доме.

Первые реакции

Зеленский в своем телеграм-канале поддержал предложение американского лидера о трехстороннем саммите, участниками которого станут Россия, США и Украина. В случае отказа Москвы от трехсторонней встречи он призвал Трампа ужесточить антироссийские санкции.

18 августа Зеленский прилетит в Вашингтон по приглашению Трампа, это будет его первая поездка в столицу США после февральской перепалки с американским президентом в Белом доме. Скорее всего, Трамп предложит ему принять российские условия «большой сделки».