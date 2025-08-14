НАВЕРХ
Гибридные китайские автомобили потенциально опасны

Sibnet.ru
Ученые из Пермского политеха обнаружили потенциально опасные уровни излучения в гибридных китайских автомобилях, превышающие нормы до восьми раз, сообщила пресс-служба вуза.

Ученые замерили магнитное и электрическое поле при разгоне автомобилей, торможении и без движения. Уровни вредного излучения, особенно при активных маневрах, намного превысили нормы. При разгоне напряженность электрического поля достигала 200 вольт на метр, что в восемь раз больше нормы.

При торможении, когда автомобиль преобразует энергию движения обратно в электричество, излучение оставалось высоким — 50–100 вольт на метр. В состоянии покоя уровни снижались до 0–10 вольт на метр, что соответствует норме. Магнитное поле вело аналогично, резко возрастала при ускорении и торможении, рассказал директор Института дорожного строительства и транспорта ПНИПУ Алексей Щелудяков.

Существующие системы электромагнитной защиты в гибридных автомобилях требуют доработки. Поскольку электромагнитное излучение имеет накопительный эффект, длительное воздействие, особенно при регулярных поездках, может негативно влиять на здоровье водителя и пассажиров.

