Трамп пообещал Зеленскому не обсуждать с Путиным территории

Источник:
Sibnet.ru
Президента Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп
Фото: The White House

Президент США Дональд Трамп во время онлайн-конференции с европейскими лидерами пообещал не обсуждать с российским президентом Владимиром Путиным вопрос территорий, сообщают СМИ со ссылкой на источники.

Президент США и европейские лидеры сошлись во мнении, что прекращение огня должно быть достигнуто до начала мирных переговоров, а Украина должна участвовать в обсуждении будущего территорий и условий мира, рассказали NBC источники.

Они отмечают, что у европейских лидеров сложилось впечатление, что Трамп «не слишком оптимистичен относительно результатов встречи с Путиным».

Один из источников CNN обратил внимание, что Трамп мог говорить европейским союзников одно, а на встрече с Путиным «может произойти все, что угодно».

Ранее Трамп заявлял, что мирное соглашение по Украине будет включать «некоторый обмен территориями» и президенту Владимиру Зеленскому «придется готовиться что-то подписать».

Политика #Мир
